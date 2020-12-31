«Новая хайповая экономика: Apple стоит уже 35 Газпромов. Берем, пока не подорожало?»

«Финансовая «дочка» Alibaba — Ant Group — собралась на IPO. Все было четко, хайп на максималках. Но не судьба. Руководство Поднебесной запретило: развитие IT-гигантов — угроза национальной экономике».

Евгений Крюков, коммерческий директор AT Consulting Восток (входит в Лигу Цифровой Экономики):

— Умный город, Big Data, искусственный интеллект, цифровые двойники, цифровые экосистемы, облачные вычисления и криптовалюта — все эти модные термины наполнили лексикон чиновников, инвесторов, стартаперов, заказчиков и продавцов. И каждый день информационное сопровождение цифровизации порождает всё новые понятия, а нам потом приходится с этим разбираться.

Многие хайповые цифровые словечки — что бы они ни обозначали — из-за массового и частого употребления очень быстро затираются. Они начинают звучать не так круто и уже не дают плюс 20 баллов к уровню цифровой продвинутости спикера. Им на смену моментально приходят новые, ну а отработанные утилизируются, видимо, на какой-то свалке цифрового хайпа. Боже вас упаси что-то откопать на этой помойке и притащить на публику: прослывете IT-неандертальцем и деревенщиной.

Новая хайповая экономика, или сколько «Газпромов» стоит Apple

Что вообще происходит? Есть ли какой-то смысл в этом (противо)естественном отборе слов и можно ли быть хоть сколько-нибудь уверенным, что если хайп-словечко задержалось и стало общеупотребимым, то технология или идея, которая обозначается этим словом, представляет собой что-то действительно стоящее и прорывное?

Думаю, что в идее такого «лингвистического» подхода для беглого анализа жизнеспособности очередных «прорывных» идей и технологий есть доля смысла. Но есть более циничная, хотя и не совсем идеальная шкала — это деньги. Причём не просто деньги, а деньги, которые здесь и сейчас кто-то готов инвестировать в развитие технологии или заплатить за право ею обладать.

Итак, всё же биржа — наше все! Там уже все оценено и отранжировано до нас. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Alibaba, Tencent — вот лидеры по стоимости, причем не среди IT-компаний, а среди вообще всех. То есть Alphabet, которая Google, стоит дороже, чем, допустим, Toyota, которая делает много тачек. Ну ладно, так и быть — есть еще Saudi Aramco (это вся «нефтянка» Саудовской Аравии), но у неё дела идут не очень: ещё год назад, в момент публичного IPO, это была самая дорогая компания мира, но уже нет.

Для понимания масштаба капитализации без всяких там триллионов и безумного количества нулей можно применить шкалу «в попугаях» и в качестве условного «попугая» взять, к примеру, наш российский «Газпром». Так вот Apple, которая уже утомила из года в год повторяющимися новинками и где уже не всё так здорово, как прежде, стоит 35 (тридцать пять!) «Газпромов». Стоимость разработчика мобильного приложения WeChat компании Tencent составляет 12 «Газпромов».

Получается очень грустная для IT-неандертальцев картина: новая хайповая экономика в разы дороже и прибыльнее традиционной. Надо брать. Нет, надо срочно брать, пока не подорожало ещё раз, и заработать на этом!

Не получится. Только если вы не трейдер и не сама биржа. Тут и без лингвистического анализа цифрового хайпа можно разобраться. Большинство IT-гигантов теперь вообще не про IT, а про финансы. Что, по-вашему, такое сейчас Alibaba? Маркетплейс? Большой китайский маркетплейс? Нет, прежде всего это платежи, то есть потоки денег за товары и данные об этих платежах.

Последнее китайское предубеждение

Если задаться вопросом, что такого классного и важного в этой «Алибабе», то выясняется, что ничего, кроме платежной системы Alipay, занимающей 50% китайского рынка. Так вот этот платёжный сервис замахнулся на роль своеобразного «Убера» банковских услуг. Alipay сам проводит скоринг и сам выдает потребительские кредиты на покупки, причём не из своих денег, а втёмную используя банки. Банк, как убер-таксист, который до последнего не знает, кого и куда повезет. Зато Alipay ничем не рискует, ни за что не отвечает, просто получает своё бабло за сервис скоринга и процент от кредита, ведь он же — платформа.

И вот финансовая «дочка» Alibaba — Ant Group — недавно собралась на IPO, то есть готова была продать всем желающим свои акции. IPO должно было стать крупнейшим в истории. Время для выхода было выбрано чётко, хайп на максималках — ну, насколько это возможно в ковидный год. Но не судьба.

Перед самым стартом неожиданно выступили китайские товарищи из руководства Поднебесной и запретили весь этот техно-банко-хайпо-цирк. Cамое прикольное в этой истории — это обоснование запрета: якобы эта тема угрожает национальной экономике Китая, хотя, казалось бы, наоборот же.

Тут надо вспомнить кризис доткомов. Это было славное время первой волны IT-хайпа в нынешнем веке. Доткомы — это, по факту, обычные веб-сайты (.com). Сейчас звучит, конечно, не круто и как-то по-неандертальски, но в 2001-м это был настоящий бум. Ажиотаж разогнал стоимость интернет-компаний до неприличных сумм, и в один прекрасный момент этот финансовый пузырь лопнул, так как выяснилось, что эти доткомы нафиг никому не нужны. И начался кризис.

Не только в IT, а вообще в мировой экономике кризис — из-за этих самых доткомов. Что-то это напоминает... вот китайцы и встрепенулись — запретили надувать очередной финансовый IT-пузырь в виде IPO Ant Group (читай Alipay), чтобы потом не было резкого обесценивания компаний и кризиса. Китайские товарищи очень мудрые, будьте как китайские товарищи.

И вот уже после публичной «головомойки» от китайских товарищей «главный Алибаба» Джек Ма готов на все, вплоть до того, что сам предложил передать часть своего финтеха в собственность китайского государства.

Но это еще не конец. Каким будет итог этого чистилища, мы узнаем скоро, но уже сейчас понятно, что развитие IT-гигантов — это вопросы национальной стратегии и безопасности.

В этой поучительной китайской истории каждый найдет для себя свой вывод и урок. Кто-то готов увидеть в Алибабе китайский Юкос, кто-то новейшую историю нашего Сбера, который теперь внезапно цифровая экосистема, а кто-то — историю слияния и бегства из-под венца Тинькова и Яндекса (правда, непонятно, кто там был невестой, а кто женихом — да теперь это и неважно).

Однако всем очевидно, что, несмотря на всю комичность «инфо-цыган» с их хайповым лексиконом, пытающихся собрать свою долю ИТ-экспертности, «цифра» — это очень серьезно. Это большие перспективы, это будущее, и это, наконец, деньги. Очень большие деньги.

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