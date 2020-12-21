Богатый папа, обедневший сын. Почему зарабатывать на миллиардах могут единицы

Люди, имеющие огромные состояния, зарабатывают на инвестициях больше, чем все остальные. Нет, дело не в том, что они больше рискуют или используют эксклюзивные предложения. Это вопрос характера.

Богатство порождает новое богатство. То, что более обеспеченные люди имеют более высокий доход от вложений, объясняется не только опытом или знаниями. У таких людей просто есть определенные черты характера, показали исследования.

Эксперты Норвежской школы бизнеса BI, МВФ, Стэнфорда и Института экономики и финансов Эйнауди провели исследование, которое подтвердило факт того, что чем человек богаче, тем большую отдачу от инвестиций он получает, пишет «Эконс».

Например, человек, который находится в 75-м процентиле распределения доходов (то есть беднее которого 75% населения), с каждого $1 инвестиций, сделанных в 2004 г., к концу 2015 г. имел бы $1,5, то есть получил 50%-ную доходность. А человек, входящий в верхний 0,1-ный процентиль (то есть богаче, чем 99,9% населения), на тот же доллар получил бы $2,4 – то есть почти втрое больше.

Такая высокая доходность выводит на вершину богатства и одновременно не дает ее покинуть. Согласно анализу, движение от 10-го к 90-му процентилю соотносилось с увеличением доходности от вложений на 18 процентных пунктов. И одновременно повышало вероятность оказаться в топ-1% богатейших людей на треть.

Можно предположить, что более высокую доходность приносят более рискованные инвестиции (согласно исследования, с ростом состояния интерес к рискованные вложениям на самом деле увеличивается). Но экономисты, исследовавшие данные о благосостоянии норвежцев, выяснили, что инвестиционный доход состоятельных людей оказывается выше и при условии консервативных вложений.

Механизм «богатые становятся богаче» может также реализовываться благодаря отдаче от масштаба, доступу обеспеченных людей к эксклюзивным инвестиционным инструментам и дорогим профессиональным консультантам, а также благодаря более высокой личной финансовой грамотности.

Однако это не объясняет того, что, как только капитал переходит к детям состоятельных людей, рост его доходности часто начинает снижаться.

Исследование показало, что дети богатых, вероятнее всего, остаются такими же богатыми, но вряд ли получат от унаследованного капитала такую же высокую доходность, как и их родители. «Деньги передаются по наследству, а талант — нет», — отмечает соавтор исследования Давиде Малакрино из МВФ.

Как же принимают решения инвесторы, дела которых всегда идут в гору? Профессор Йельской школы менеджмента Джеймс Чой и его соавторы из UBS, страхового холдинга GuideWell и Университета Торонто сопоставили результаты трех опросов частных инвесторов об их вложениях.

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И у миллионеров, и у обычных людей спрашивали об их опыте на рынке, убеждениях относительно принципов инвестирования и факторах, которые влияют на формирование личных портфелей.

Оказалось, что наиболее богатые инвесторы вовсе при принятии решений о вложениях подвержены практически тем же заблуждениям, что и менее состоятельные, а их предпочтения нередко противоречат положениям ведущих академических теорий.

Богатство — это необязательно волшебная способность правильно отвечать на все вопросы, которые возникают при инвестировании, — заключает соавтор исследования Джеймс Чой.

Экономисты отмечают важность личных предпочтений (например, отношения к риску) и личных качеств успешных инвесторов, хотя степень и механизмы этого влияния остаются предметом споров.

Одна из форм исследований влияния индивидуальности на финансовый успех — опросы богатых и сверхбогатых людей. Выявление у них общих личных качеств (от бережливости до упорства и постоянного самообразования), предполагают авторы опросов, поможет развивать эти же качества и другим людям, повышая их шансы на успех.

Исследования личных качеств миллионеров нередко основаны на модели «большой пятерки» некогнитивных навыков — добросовестности, экстраверсии, открытости новому опыту, доброжелательности и невротизме (эмоциональной нестабильности). Германский социолог Райнер Цительман, собравший данные о личных качествах 45 мультимиллионеров, отмечал, что их показатели добросовестности, экстраверсии и открытости опыту выше средних, при этом они более эмоционально стабильны, но менее приятны в общении — что проявляется в готовности идти на конфликт и отстаивать свои позиции.

Согласно метаанализу, опубликованному в конце 2000-х гг., большинство некогнитивных навыков «большой пятерки» соотносятся с предпринимательским успехом, за исключением, опять же, доброжелательности (или покладистости). К такому же выводу пришло недавнее исследование личных качеств 130 германских миллионеров: богатые более эмоционально стабильны, у них выше уровень экстраверсии, добросовестности и открытости новому опыту, но при этом они с меньшей вероятностью уклоняются от конфликтов, а также более нарциссичны.

Свойственный наиболее финансово успешным людям нонконформизм проявляется в том, что они готовы плыть против течения и не боятся опровергать преобладающее мнение, делится Цительман результатами своего исследования. Еще один вывод — сверхбогатые чаще других принимают решения, основываясь на интуиции, а не на анализе.

Но главное, что, по мнению Цительмана, отличает богатого человека от обычного, — это более сильный внутренний локус контроля, то есть стремление брать ответственность за происходящее в собственной жизни, как успехи, так и провалы, на себя, а не считать это влиянием внешних сил или стечением обстоятельств.

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