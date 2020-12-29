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В январе крупный инвестор начнет строить завод в «Титановой долине»

В январе крупный инвестор начнет строить завод в «Титановой долине»
Иллюстрация: пресс-служба ОЭЗ «Титановая долина»

Одна из структур группы ЕВРАЗ — компания «Аллегро» — получила разрешение на строительство комплекса по производству колесных пар для железнодорожных вагонов. Проектные работы уже закончены.

#ИНВЕСТИЦИИ#ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА#НОВОСТИ

Документ, дающий старт масштабному проекту Свердловской области, управляющему директору компании «Аллегро» Валерию Галченкову вручил глава Верхнесалдинского городского округа Константин Носков.

Областные власти прокомментировали событие.

Проект компании «Аллегро» — один из самых финансовоемких среди проектов особой экономической зоны. Объем инвестиций составит более 16 млрд руб., на площадке в Верхней Салде будет создано 425 новых рабочих мест, набор сотрудников уже начался, — поделилась подробностями министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Предприятие займет площадь в 11 гектаров. Запустить завод планируют в 2023 г. Мощность создаваемого предприятия — 200 тыс. железнодорожных колес в год с возможностью увеличения до 300 тыс.

Создание нового колесного производства позволит увеличить объемы выпуска высокотехнологичной и качественной российской продукции, востребованной потребителями. Я рад отметить, что проект реализуется в намеченные сроки, — дал комментарий вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

О том, что структура ЕВРАЗа вошла в число резидентов «Титановой долины», стало известно в марте прошлого года, писал DK.RU. Тогда руководство предприятия озвучило, что уже в 2022 г. завод будет запущен. Очевидно, за это время планы поменялись.

Отметим, что запуск производства станет возможным только после того, как в особой экономической зоне появится железная дорога. Руководители «Титановой долины» уверяют, что это произойдет в 2022 г. Ранее из-за отсутствия железнодорожной ветки ОЭЗ потеряла крупного инвестора — компанию СТОД-Урал. По крайней мере, руководитель предприятия назвал именно эту причину, аргументируя выход из ОЭЗ. Инвестор собирался вложить в производство на территории Свердловской области 15 млрд руб.

Стоимость проекта по строительству грузовой железнодорожной ветки для нужд ОЭЗ оценивается в 1,61 млрд руб. (без НДС), на эти средства будут построены железнодорожные пути протяженностью 7,6 км, а также обеспечено примыкание к инфраструктуре общего пользования станции Верхняя Салда. Железная дорога позволит резидентам «Титановой долины» перевозить до 500 тыс. тонн груза в год.

Автор: Инна Вейн
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