В январе крупный инвестор начнет строить завод в «Титановой долине»

Одна из структур группы ЕВРАЗ — компания «Аллегро» — получила разрешение на строительство комплекса по производству колесных пар для железнодорожных вагонов. Проектные работы уже закончены.

Документ, дающий старт масштабному проекту Свердловской области, управляющему директору компании «Аллегро» Валерию Галченкову вручил глава Верхнесалдинского городского округа Константин Носков.

Областные власти прокомментировали событие.

Проект компании «Аллегро» — один из самых финансовоемких среди проектов особой экономической зоны. Объем инвестиций составит более 16 млрд руб., на площадке в Верхней Салде будет создано 425 новых рабочих мест, набор сотрудников уже начался, — поделилась подробностями министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Предприятие займет площадь в 11 гектаров. Запустить завод планируют в 2023 г. Мощность создаваемого предприятия — 200 тыс. железнодорожных колес в год с возможностью увеличения до 300 тыс.

Создание нового колесного производства позволит увеличить объемы выпуска высокотехнологичной и качественной российской продукции, востребованной потребителями. Я рад отметить, что проект реализуется в намеченные сроки, — дал комментарий вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

О том, что структура ЕВРАЗа вошла в число резидентов «Титановой долины», стало известно в марте прошлого года, писал DK.RU. Тогда руководство предприятия озвучило, что уже в 2022 г. завод будет запущен. Очевидно, за это время планы поменялись.

Отметим, что запуск производства станет возможным только после того, как в особой экономической зоне появится железная дорога. Руководители «Титановой долины» уверяют, что это произойдет в 2022 г. Ранее из-за отсутствия железнодорожной ветки ОЭЗ потеряла крупного инвестора — компанию СТОД-Урал. По крайней мере, руководитель предприятия назвал именно эту причину, аргументируя выход из ОЭЗ. Инвестор собирался вложить в производство на территории Свердловской области 15 млрд руб.

Стоимость проекта по строительству грузовой железнодорожной ветки для нужд ОЭЗ оценивается в 1,61 млрд руб. (без НДС), на эти средства будут построены железнодорожные пути протяженностью 7,6 км, а также обеспечено примыкание к инфраструктуре общего пользования станции Верхняя Салда. Железная дорога позволит резидентам «Титановой долины» перевозить до 500 тыс. тонн груза в год.