Грузовая ветка до «Титановой долины» обойдется в 1,6 млрд рублей

Правительство Свердловской области и Свердловская железная дорога заключили концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры между станцией Верхняя Салда и площадкой ОЭЗ «Титановая долина».

Стоимость проекта составляет 1,61 млрд руб. (без НДС), на эти средства будут построены железнодорожные пути, протяженностью 7,6 км, а также обеспечено примыкание к инфраструктуре общего пользования станции Верхняя Салда. Железная дорога позволит резидентам «Титановой долины» перевозить до 500 тыс. тонн груза в год. Работы должны быть завершены до конца 2022 г., сообщает пресс-служба СвЖД.

Потребность в грузоперевозках подтвердили резиденты в Верхней Салде: АО «Ферростар», АО «Верхнесалдинский металлургический завод», ООО «ЭкоТех» и ООО «Аллегро» (совместное предприятие ЕВРАЗ НТМК и ООО «Рейл Сервис»).

К настоящему моменту управляющей компанией ОЭЗ «Титановая долина» разработана и утверждена вся необходимая проектная и рабочая документация проекта, которая будет передана в АО «РЖД» в рамках концессии. Уверены, что это существенно сократит сроки строительства железнодорожной инфраструктуры ОЭЗ на нашей площадке в Верхней Салде — ведь этап проектирования уже пройден, — сказал Андрей Антипов, временно исполняющий обязанности генерального директора ОЭЗ «Титановая долина».

Срок реализации проекта концессии в соответствии с финансовой моделью составляет 18 лет, начиная с даты заключения концессионного соглашения. Планируется, что стадия эксплуатации начнется с 2023 г.

По условиям концессии «РЖД» передает созданную железнодорожную инфраструктуру в собственность Свердловской области и эксплуатирует ее в период действия концессионного соглашения. Свердловская область со своей стороны гарантирует выплату инвестиционных затрат «РЖД» в случае, если резидентами «Титановой долины» не будет обеспечена минимально необходимая грузовая база и необходимый финансовый результат для «РЖД».