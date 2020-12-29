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«Размещать заказы в Китае уже невыгодно, в других странах — еще рано. Это шанс для России»

«Размещать заказы в Китае уже невыгодно, в других странах — еще рано. Это шанс для России»
Иллюстрация: ПО «Промсвязь»

Пандемия коронавируса не на всех компаниях отразилась негативно. Есть предприятия, для которых открылись потрясающие возможности для роста. Федор Селютин рассказывает, как ими воспользоваться.

#КОРОНАКРИЗИС#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#БИЗНЕС

Федор Селютин, директор по развитию ПО «Промсвязь»:

— В мае, когда по миру катилась первая волна COVID-19 и росли курсы валют, мы спрогнозировали, как будет чувствовать себя отрасль российского контрактного производства электроники в следующем году. Мы считали, что серьезного спада не будет, а отрасль, наоборот, получит новые стимулы для развития, потому что предприятия ради сокращения издержек будут отказываться от собственных мощностей и отдавать выпуск своей продукции на аутсорс, а также усилится тренд на импортозамещение.

Однако все эти предположения сбылись уже в нынешнем году. Кроме того, пандемия показала — именно контрактное производство является «страховочной сеткой» на случай возможного дефицита электронных устройств или компонентов на отечественном рынке.

«Размещать заказы в Китае уже невыгодно, в других странах — еще рано. Это шанс для России» 1

Местных контрактников пропускаем вперед

Курс на локализацию производства электроники в пределах страны российские власти взяли еще в январе, утвердив Стратегию развития электронной промышленности до 2030 года. Там прописан очень интересный целевой показатель — доля электронной продукции, произведенной на российских мощностях, через десять лет должна составлять не менее 59%.

Все мы привыкли к тому, что подобные долгосрочные стратегии пишутся для галочки, но на этот раз дело, похоже, обстоит иначе. Уже в июле Правительство приняло знаменитый ФЗ № 265 — так называемый закон о налоговом маневре для производителей радиоэлектронной продукции.

Им, том числе и контрактным производителям, в 2021 г. снизят тарифы страховых взносов с 14% до 7,6%, введут пониженную ставку по налогу на прибыль. В общем, существенно облегчат налоговою нагрузку.

В сентябре стало известно — государство намерено изменить условия сертификации для отечественных производителей электроники, в частности телеком-оборудования. По крайней мере, для тех, кто входит в реестр ТОРП (телеком-оборудование отечественного происхождения) Минпромторга. Уже есть проект постановления Правительства, согласно которому для таких производителей существенно упростят процесс сертификации, освободят от проверок на производстве и т.д., что позволит новым компаниям быстрее выходить на рынок, и таким образом, пусть и не совсем честно, но более успешно, конкурировать с зарубежными производителями.

Видимо, тем самым государство пытается взять под свой контроль производство средств связи, но это — однозначно точка роста для контрактных производителей.

Спрос идет сверху

Ранее мы не раз отмечали, что спрос на контрактное производство генерируется, в основном, «снизу» — небольшими инжиниринговыми компаниями, конструкторскими бюро, НПО и т.д., у которых нет инвестиций и достаточного объема заказов для запуска и загрузки собственных производственных линий.

Однако нынешний кризис привел к тому, что спрос начал расти и «сверху» — со стороны крупных международных компаний, представленных в России.

Во втором полугодии сразу несколько крупнейших контрактных производителей страны объявили о планах по резкому увеличению своих мощностей (одна компания уже строит под Санкт-Петербургом завод по производству электроники с площадкой на 4 тыс. кв. м, причем проект частично проинвестировал Фонд развития промышленности) — они отмечают значительное увеличение заказов на некоторые виды продукции, например, серверные материнские платы, электронные компоненты для систем автомобилей. Хотя буквально еще вчера автоконцерны не заказывали у российских контрактников ничего, кроме систем для автосигнализации.

А дело в том, что заказчики наших заводов — например, те же мировые автоконцерны — стремятся сохранять маржинальность бизнеса в России, сдерживать рост цен на свою продукцию, для чего заказы на производство и поставки комплектующих им выгодно оплачивать в падающей национальной валюте местным предприятиям.

Исход из Китая

Здесь может возникнуть вопрос — а почему бы этим крупным заказчикам не пойти в Китай, где заказы массовых партий электроники или комплектующих обходятся обычно дешевле.

Когда-то так и было, но эта рыночная ситуация стремительно меняется вслед за изменениями в экономике КНР.

Во-первых, курс юаня к доллару постоянно растет. Пять лет назад за один доллар США можно было купить 6,4 юаня, сейчас — 6,5, однако курс еще в мае нынешнего года достигал рекордных пиковых значений в 7,1 юаня за доллар.

Тенденция удорожания китайской национальной валюты для западных стран налицо. Экономика Китая становится устойчивее, предприятия — все более развитыми, труд на них перестает быть дешевым, и потому мировым компаниям размещение там заказов на контрактное производство и производство вообще перестает быть выгодным (неслучайно корпорация Samsung в сентябре заявила о планах по закрытию своего последнего завода в Китае, выпускавшего ЖК-телевизоры).

На статус главной мировой производственной площадки активно претендуют другие страны Юго-Восточной Азии: Индия, Тайвань, Филиппины, Тайланд.

Индия, например, на втором месте после Китая по численности населения, оно там беднее, территория страны большая (есть где строить предприятия), много квалифицированных кадров в отдельных отраслях производства — хорошие перспективы. И одновременно много разных проблем, которые пока не позволяют крупным корпорациям переместить сюда основою массу заказов для производства комплектующих и готовой электроники.

То же самое можно сказать о любом другом конкуренте Китая. Во Вьетнаме есть риск столкнуться с нехваткой нужных материалов (закупать их придется в том же Китае), трудно получать исчерпывающую информацию о местных партнерах и т.д. Так что сейчас мировым компаниям уже невыгодно размещать заказы в Китае, но и в другие страны переходить еще рано — а в итоге растет спрос на услуги российских контрактников.

Подушка промышленной безопасности

Пандемия коронавируса позволила контрактным производителям продемонстрировать одно из главных преимуществ — возможность в кратчайшие сроки и собственными силами наладить производство продукции, в которой у рынка возникает срочная потребность. Недавно на DK.RU вышел материал об уральском заводе, всего за 9 месяцев резко нарастившем производство и увеличившем выручку в десять раз на поставках аппаратов ИВЛ в региональные больницы. Конечно же, в одиночку так сработать не может ни одно предприятие — заказы были выполнены именно с помощью контрактников.

Здесь уместно привести в пример наш кейс по запуску производства бактерицидных рециркуляторов воздуха всего за три месяца.

В апреле Роспотребнадзор рекомендовал (а де факто приказал) всем организациям с массовой посещаемостью, частным и бюджетным — школам, ресторанам, кафе и т.д., оперативно установить такие приборы. Оперативно не получилось, потому что рециркуляторы до ковида использовались только в медучреждениях и выпускались специализированными производителями медтехники ограниченными партиями. Соответственно, их не было в свободной продаже и сразу возник страшный дефицит. Поэтому многие рекомендации Роспотребнадзора либо вообще не выполнили, либо обошлись установкой одного рециркулятора на все помещение — отчитаться на случай проверок.

Соответственно, возникла необходимость в дополнительном, более массовом производстве рециркуляторов, и этот спрос на Урале мы начали закрывать первыми. Нам удалось сделать это быстро именно потому, что мы — контрактный производитель. А значит, можем оперативно перераспределять свои мощности под любую продукцию.

Нам не потребовалось закупать новое оборудование, перестраивать производственные процессы, заниматься поиском комплектующих. Многие из них нам поставлялись и до кризиса для производства других устройств — например, нагнетающие вентиляторы или пускорегулирующие аппараты. Труднее было достать бактерицидные ультрафиолетовые лампы, но через наших поставщиков мы их быстро нашли. У себя мы только делаем корпуса и собираем приборы.

В июне, когда мы поняли, что есть высокий спрос — получили сертификаты и оперативно начали производство, в августе уже выпустили первые партии рециркуляторов. Сейчас поставляем их по всему Уралу, выпуская по 1800 приборов в месяц. В следующем году планируем увеличить объем производства как минимум на треть.

В прошлом году российский рынок контрактного производства вырос примерно на 26%, это 20 млрд руб. в денежном выражении. Результат 2020 года, конечно, будет менее впечатляющим, но в следующие два-три года рост продолжится на фоне:

  • Поддержки отрасли государством
  • Увеличения заказов со стороны крупных российских и зарубежных компаний
  • Ослабления конкурентных позиций Китая в сфере контрактного производства
  • И наконец (на что мы очень надеемся) всеобщего осознания факта, что контрактное производство — один из самых быстрых способов закрыть дефицит любой электроники в нашей стране, если он возникает.

>>>Читайте также на DK.RU «Через пару лет наш бизнес полностью уйдет от китайской продукции. Мешают лишь 4 фактора»

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Автор: Ольга Селезнева
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