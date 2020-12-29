«Размещать заказы в Китае уже невыгодно, в других странах — еще рано. Это шанс для России»

Пандемия коронавируса не на всех компаниях отразилась негативно. Есть предприятия, для которых открылись потрясающие возможности для роста. Федор Селютин рассказывает, как ими воспользоваться.

Федор Селютин, директор по развитию ПО «Промсвязь»:

— В мае, когда по миру катилась первая волна COVID-19 и росли курсы валют, мы спрогнозировали, как будет чувствовать себя отрасль российского контрактного производства электроники в следующем году. Мы считали, что серьезного спада не будет, а отрасль, наоборот, получит новые стимулы для развития, потому что предприятия ради сокращения издержек будут отказываться от собственных мощностей и отдавать выпуск своей продукции на аутсорс, а также усилится тренд на импортозамещение.

Однако все эти предположения сбылись уже в нынешнем году. Кроме того, пандемия показала — именно контрактное производство является «страховочной сеткой» на случай возможного дефицита электронных устройств или компонентов на отечественном рынке.

Местных контрактников пропускаем вперед

Курс на локализацию производства электроники в пределах страны российские власти взяли еще в январе, утвердив Стратегию развития электронной промышленности до 2030 года. Там прописан очень интересный целевой показатель — доля электронной продукции, произведенной на российских мощностях, через десять лет должна составлять не менее 59%.

Все мы привыкли к тому, что подобные долгосрочные стратегии пишутся для галочки, но на этот раз дело, похоже, обстоит иначе. Уже в июле Правительство приняло знаменитый ФЗ № 265 — так называемый закон о налоговом маневре для производителей радиоэлектронной продукции.

Им, том числе и контрактным производителям, в 2021 г. снизят тарифы страховых взносов с 14% до 7,6%, введут пониженную ставку по налогу на прибыль. В общем, существенно облегчат налоговою нагрузку.

В сентябре стало известно — государство намерено изменить условия сертификации для отечественных производителей электроники, в частности телеком-оборудования. По крайней мере, для тех, кто входит в реестр ТОРП (телеком-оборудование отечественного происхождения) Минпромторга. Уже есть проект постановления Правительства, согласно которому для таких производителей существенно упростят процесс сертификации, освободят от проверок на производстве и т.д., что позволит новым компаниям быстрее выходить на рынок, и таким образом, пусть и не совсем честно, но более успешно, конкурировать с зарубежными производителями.

Видимо, тем самым государство пытается взять под свой контроль производство средств связи, но это — однозначно точка роста для контрактных производителей.

Спрос идет сверху

Ранее мы не раз отмечали, что спрос на контрактное производство генерируется, в основном, «снизу» — небольшими инжиниринговыми компаниями, конструкторскими бюро, НПО и т.д., у которых нет инвестиций и достаточного объема заказов для запуска и загрузки собственных производственных линий.

Однако нынешний кризис привел к тому, что спрос начал расти и «сверху» — со стороны крупных международных компаний, представленных в России.

Во втором полугодии сразу несколько крупнейших контрактных производителей страны объявили о планах по резкому увеличению своих мощностей (одна компания уже строит под Санкт-Петербургом завод по производству электроники с площадкой на 4 тыс. кв. м, причем проект частично проинвестировал Фонд развития промышленности) — они отмечают значительное увеличение заказов на некоторые виды продукции, например, серверные материнские платы, электронные компоненты для систем автомобилей. Хотя буквально еще вчера автоконцерны не заказывали у российских контрактников ничего, кроме систем для автосигнализации.

А дело в том, что заказчики наших заводов — например, те же мировые автоконцерны — стремятся сохранять маржинальность бизнеса в России, сдерживать рост цен на свою продукцию, для чего заказы на производство и поставки комплектующих им выгодно оплачивать в падающей национальной валюте местным предприятиям.

Исход из Китая

Здесь может возникнуть вопрос — а почему бы этим крупным заказчикам не пойти в Китай, где заказы массовых партий электроники или комплектующих обходятся обычно дешевле.

Когда-то так и было, но эта рыночная ситуация стремительно меняется вслед за изменениями в экономике КНР.

Во-первых, курс юаня к доллару постоянно растет. Пять лет назад за один доллар США можно было купить 6,4 юаня, сейчас — 6,5, однако курс еще в мае нынешнего года достигал рекордных пиковых значений в 7,1 юаня за доллар.

Тенденция удорожания китайской национальной валюты для западных стран налицо. Экономика Китая становится устойчивее, предприятия — все более развитыми, труд на них перестает быть дешевым, и потому мировым компаниям размещение там заказов на контрактное производство и производство вообще перестает быть выгодным (неслучайно корпорация Samsung в сентябре заявила о планах по закрытию своего последнего завода в Китае, выпускавшего ЖК-телевизоры).

На статус главной мировой производственной площадки активно претендуют другие страны Юго-Восточной Азии: Индия, Тайвань, Филиппины, Тайланд.

Индия, например, на втором месте после Китая по численности населения, оно там беднее, территория страны большая (есть где строить предприятия), много квалифицированных кадров в отдельных отраслях производства — хорошие перспективы. И одновременно много разных проблем, которые пока не позволяют крупным корпорациям переместить сюда основою массу заказов для производства комплектующих и готовой электроники.

То же самое можно сказать о любом другом конкуренте Китая. Во Вьетнаме есть риск столкнуться с нехваткой нужных материалов (закупать их придется в том же Китае), трудно получать исчерпывающую информацию о местных партнерах и т.д. Так что сейчас мировым компаниям уже невыгодно размещать заказы в Китае, но и в другие страны переходить еще рано — а в итоге растет спрос на услуги российских контрактников.

Подушка промышленной безопасности

Пандемия коронавируса позволила контрактным производителям продемонстрировать одно из главных преимуществ — возможность в кратчайшие сроки и собственными силами наладить производство продукции, в которой у рынка возникает срочная потребность. Недавно на DK.RU вышел материал об уральском заводе, всего за 9 месяцев резко нарастившем производство и увеличившем выручку в десять раз на поставках аппаратов ИВЛ в региональные больницы. Конечно же, в одиночку так сработать не может ни одно предприятие — заказы были выполнены именно с помощью контрактников.

Здесь уместно привести в пример наш кейс по запуску производства бактерицидных рециркуляторов воздуха всего за три месяца.

В апреле Роспотребнадзор рекомендовал (а де факто приказал) всем организациям с массовой посещаемостью, частным и бюджетным — школам, ресторанам, кафе и т.д., оперативно установить такие приборы. Оперативно не получилось, потому что рециркуляторы до ковида использовались только в медучреждениях и выпускались специализированными производителями медтехники ограниченными партиями. Соответственно, их не было в свободной продаже и сразу возник страшный дефицит. Поэтому многие рекомендации Роспотребнадзора либо вообще не выполнили, либо обошлись установкой одного рециркулятора на все помещение — отчитаться на случай проверок.

Соответственно, возникла необходимость в дополнительном, более массовом производстве рециркуляторов, и этот спрос на Урале мы начали закрывать первыми. Нам удалось сделать это быстро именно потому, что мы — контрактный производитель. А значит, можем оперативно перераспределять свои мощности под любую продукцию.

Нам не потребовалось закупать новое оборудование, перестраивать производственные процессы, заниматься поиском комплектующих. Многие из них нам поставлялись и до кризиса для производства других устройств — например, нагнетающие вентиляторы или пускорегулирующие аппараты. Труднее было достать бактерицидные ультрафиолетовые лампы, но через наших поставщиков мы их быстро нашли. У себя мы только делаем корпуса и собираем приборы.

В июне, когда мы поняли, что есть высокий спрос — получили сертификаты и оперативно начали производство, в августе уже выпустили первые партии рециркуляторов. Сейчас поставляем их по всему Уралу, выпуская по 1800 приборов в месяц. В следующем году планируем увеличить объем производства как минимум на треть.

В прошлом году российский рынок контрактного производства вырос примерно на 26%, это 20 млрд руб. в денежном выражении. Результат 2020 года, конечно, будет менее впечатляющим, но в следующие два-три года рост продолжится на фоне:

Поддержки отрасли государством

Увеличения заказов со стороны крупных российских и зарубежных компаний

Ослабления конкурентных позиций Китая в сфере контрактного производства

И наконец (на что мы очень надеемся) всеобщего осознания факта, что контрактное производство — один из самых быстрых способов закрыть дефицит любой электроники в нашей стране, если он возникает.

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