«А если РФ прекратит отношения с Китаем? Полки опустеют? Нет, просто цены вырастут»

Федор Селютин, директор по развитию ПО «Промсвязь»:

— Очередное удорожание доллара и евро, как обычно, ударит по нам ростом цен на все — от продуктов питания до всевозможной электроники и электротехники на полках магазинов. Думаю, многие помнят начало 2015 г., когда мониторы, телевизоры, холодильники и вообще вся электроника разом увеличились в цене процентов на 20-30. Сейчас рост будет не таким резким, но тем не менее мы его увидим.

И очень часто в интернете и в личных разговорах я слышу глас надежды на импортозамещение. Кажется, еще немного, и мы перестанем зависеть от Китая, Тайваня и прочих стран, где мировые производители размещают заказы на массовый выпуск комплектующих для своей продукции. Будет налажено импортозамещение — цены снизятся. Но так ли это?

Проживем без Китая

Россия, в отличие от Китая, до сих пор не сумела перейти к полному самообеспечению промышленности всем необходимым. Зачем, если проще и дешевле купить у соседа то, во что не хочется инвестировать, да еще и сэкономить миллиарды? Правда, модель работает только если у самого соседа с производством все хорошо.

Когда Китай, пораженный вспышкой коронавируса, почти полностью остановил производственные мощности, начали закрываться границы и никто не понимал, насколько долго все это продлится, возникла паника: начались разговоры об угрозе дефицита самых разных видов продукции, остановках местных производств, оставшихся без дешевых комплектующих, росте цен и прочих бедах.

Никакой катастрофы, конечно, не случилось. Во-первых, потому, что в этом году предприятия, в том числе контрактные производители, работают еще по заказам прошлого года, под которые все необходимое было закуплено ранее и по докризисным ценам. Во-вторых, Китай уже оправился от болезни и довольно быстро восстанавливается.

Но что, если завтра Правительство РФ вдруг решит запретить все торговые отношения с КНР? Полки магазинов опустеют, станет невозможно купить даже самый простой Wi-Fi-роутер? Нет, потому что в нашей стране все-таки есть мощности, способные обеспечить выпуск не просто отдельных комплектующих, но и серийную сборку различных готовых изделий под ключ. Вот только цены на эту продукцию уже полностью отечественного производства не станут ниже ни на рубль. Наоборот, вырастут.

Федеральное контрактное производство

Очень простой пример — контрактное производство электроники. В середине апреля 2020 г. Ассоциация разработчиков и производителей электроники опубликовала предварительные результаты исследования данного рынка, согласно которым в прошлом году он вырос на 25%, до $300 млн. Но 50% от всего объема заказов в денежном выражении, то есть порядка $150 млн приходится всего на 5(!) крупных федеральных предприятий, размещенных в Санкт-Петербурге и Москве.

Посмотрим, как им удается привлекать такой объем заказов.

На самом деле ни одно из этих предприятий не является чистым контрактным производителем — все они создавались в свое время под конкретный собственный продукт, например, сборку и выпуск систем для автосигнализаций в миллионных объемах. Под это приобретались большие мощности, часть которых предприятие и выделяет под контрактное производство.

Региональный контрактник физически не способен выпускать свыше 30 тыс. изделий одного наименования в месяц. Московские конкуренты могу позволить себе в десятки раз большие объемы без ущерба для собственного производства.

Наличие больших мощностей позволяет федеральным контрактникам обеспечивать полный цикл производства изделий — от схемы до промышленных партий готового продукта. Соответственно, заказчик, имеющий на руках идеи и патенты, за разработкой и комплектацией идет именно в Москву. Региональный контрактник сегодня выпускает, в основном, полуфабрикаты или выполняет отдельные виды работ, например, монтаж печатных плат.

Но, как всегда, у медали есть и вторая сторона. Крупные производственные мощности, созданные под конкретного заказчика, очень быстро становятся обременением, если заказ заканчивается.

В современной России уже есть примеры банкротства крупных федеральных контрактных производителей, серьезно вложившихся в площадки и оборудование и потерявших заказчика. В такой ситуации региональные предприятия всегда более мобильны.

Что в итоге? Импортозамещение электроники есть, но рынок по факту монополизирован и отсутствуют условия для его развития в регионах. Убираем Китай — основная масса заказов потечет в Москву. Это значит, что:

Федеральные контрактные производители смогут устанавливать любые цены на производство.

Для них контрактное производство не является основным бизнесом, а потому они не станут переориентировать на него все свои мощности для отработки резко выросшего объема заказов.

У заказчика возникают логистические затраты (довезти до Москвы часть комплектующих, забрать оттуда готовые партии изделий или платить тому же производителю за их хранение на его складах и др.).

В условиях такого мощного федерального перекоса отрасли и речи быть не может о снижении цен на электронику в магазинах.

И подобная ситуация складывается и во многих других отраслях промышленности. Рост цен могут остановить только небольшие и средние производители в регионах, если появятся два главных условия для их развития.

Первое — стимулирование государством внутреннего промышленного производства. По сути, тот же переход на импортозамещение, но уже не ситуативный, а целенаправленный и массовый. Государство — крупный акционер крупнейших промышленных холдингов вроде РЖД, «Роснефти» и «Газпрома», на самом деле может заняться этим в любой момент, просто увеличив объем заказов по этим компаниям для внутреннего производителя.

В СССР был лозунг «даешь пятилетку в три года». Так и сейчас можно было бы пересмотреть все инвестпрограммы до 2025 года в сторону выполнения за два-три года с сохранением заложенных бюджетов.

Возник бы дополнительный объем заказа — что мешает тому же РЖД заказать новые подвижные составы или их модернизацию в высвобожденные сроки, положить новые магистрали? На мой взгляд, ничего, кроме нежелания государства инвестировать в реальный сектор экономики.

Увеличение госзаказа способствовало бы развитию промышленной кооперации — это второе важнейшее условие для развития небольших производителей, особенно контрактников. Опыт кооперации мы утратили с распадом СССР, да так и не восстановили — отсюда и федеральные перекосы в развитии целых отраслей. А ведь кооперация в промышленности является качественным и долгосрочным сотрудничеством нескольких предприятий, небольших, средних и крупных, когда они объединяют силы и ресурсы для рационального использования своих мощностей, взаимной компенсации недостающих знаний и ресурсов, что особенно важно, если речь идет о выпуске технически сложного продукта. Китай, для сравнения, освоил такой подход в совершенстве.

Без этого шага об импортозамещении в России можно забыть.

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