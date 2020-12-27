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Дружба взрослых: поддерживать близкие отношения сложно, но необходимо. Как искать друзей?

Дружба взрослых: поддерживать близкие отношения сложно, но необходимо. Как искать друзей?
Иллюстрация: pixabay.com

Подружиться с кем-то после окончания школы и университета, как правило, довольно сложно. Особенно если работа не предполагает личные связи коллег. Но дружить надо, иначе вы нанесете урон здоровью.

#ЛАЙФХАКИ

Конечно, многим людям не нужно это доказывать, но ученые все же озадачились, провели исследования и убедились в том, что друзья — это один из самых мощных стимуляторов счастья. Дружеские отношения помогают нам проживать жизнь дольше и радостнее, а встреча с друзьями вживую способна мгновенно избавить даже от сильного стресса.

Проблема в том, что после школьных и университетских лет, когда вокруг человека есть определенный «социальный пузырь», находить близких друзей становится все сложнее. Если вы еще и переехали, найти новых приятелей становится еще труднее. Как же заводить друзей во взрослом разобщенном мире? Подсказала наука, пишет Inc.

Люди, которые делают что-то вместе, сближаются

Эту идею во время интервью Scientific American обосновал эволюционный психолог Робин Данбар, сотрудник Оксфордского университета.

Он объяснил, как человеческий мозг работает в разных отношениях и дал простой совет о том, как завести друзей:

Один из лучших способов — вступить в клуб пения. Благодаря пению происходит массивный выброс эндорфинов, и это заставляет вас чувствовать сильную связь с людьми, с которыми вы это делаете. Мы называем это «эффектом сломанного льда». Кажется, когда вы ездите раз в неделю в клуб пения или поете вместе с коллегами, чувство принадлежности к этой общности усиливается. То же самое с танцами и бегом. Я вижу, как люди бегают в наушниках, слушая музыку, и думаю: «Вы делаете это неправильно. Выньте наушники и поговорите с тем парнем, что бежит рядом». Это повысит эффект от тренировки или танца. Как показали наши исследования танцоров и гребцов, вы получите свою дозу эндорфина от любой физической активности, но если делать это вместе с кем-то другим, эффект значительно возрастает. И поэтому танцы тоже работают — ведь вы можете делать это вместе с большим количеством людей.

Песни, танцы и слезы — путь к здоровой жизни?

Действия, которые вы делаете совместно с кем-то еще, помогают вам чувствовать себя ближе к этим людям. Это здорово, когда вы — новый человек в городе (или пытаетесь наладить контакт с привлекательным потенциальным партнером), но этот принцип не просто помогает людям укреплять личные связи, уточняет Данбар.

Возможность петь, танцевать или делать что-то еще вместе с другими людьми хороша не только для души. Это полезно и для тела. «Эндорфины, которые вырабатываются при этом, настраивают вашу иммунную систему», — объясняет Данбар.

Вместе смеяться, вместе танцевать, вместе бегать, вместе петь, рассказывать эмоциональные истории, ходить в кино на сентиментальные фильмы — эти действия защищают организм биохимически и иммунологически от кашля и простуды в повседневной жизни, — заключает он.

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Автор: Александра Клименко
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