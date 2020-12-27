Дружба взрослых: поддерживать близкие отношения сложно, но необходимо. Как искать друзей?

Подружиться с кем-то после окончания школы и университета, как правило, довольно сложно. Особенно если работа не предполагает личные связи коллег. Но дружить надо, иначе вы нанесете урон здоровью.

Конечно, многим людям не нужно это доказывать, но ученые все же озадачились, провели исследования и убедились в том, что друзья — это один из самых мощных стимуляторов счастья. Дружеские отношения помогают нам проживать жизнь дольше и радостнее, а встреча с друзьями вживую способна мгновенно избавить даже от сильного стресса.

Проблема в том, что после школьных и университетских лет, когда вокруг человека есть определенный «социальный пузырь», находить близких друзей становится все сложнее. Если вы еще и переехали, найти новых приятелей становится еще труднее. Как же заводить друзей во взрослом разобщенном мире? Подсказала наука, пишет Inc.

Люди, которые делают что-то вместе, сближаются

Эту идею во время интервью Scientific American обосновал эволюционный психолог Робин Данбар, сотрудник Оксфордского университета.

Он объяснил, как человеческий мозг работает в разных отношениях и дал простой совет о том, как завести друзей:

Один из лучших способов — вступить в клуб пения. Благодаря пению происходит массивный выброс эндорфинов, и это заставляет вас чувствовать сильную связь с людьми, с которыми вы это делаете. Мы называем это «эффектом сломанного льда». Кажется, когда вы ездите раз в неделю в клуб пения или поете вместе с коллегами, чувство принадлежности к этой общности усиливается. То же самое с танцами и бегом. Я вижу, как люди бегают в наушниках, слушая музыку, и думаю: «Вы делаете это неправильно. Выньте наушники и поговорите с тем парнем, что бежит рядом». Это повысит эффект от тренировки или танца. Как показали наши исследования танцоров и гребцов, вы получите свою дозу эндорфина от любой физической активности, но если делать это вместе с кем-то другим, эффект значительно возрастает. И поэтому танцы тоже работают — ведь вы можете делать это вместе с большим количеством людей.

Песни, танцы и слезы — путь к здоровой жизни?

Действия, которые вы делаете совместно с кем-то еще, помогают вам чувствовать себя ближе к этим людям. Это здорово, когда вы — новый человек в городе (или пытаетесь наладить контакт с привлекательным потенциальным партнером), но этот принцип не просто помогает людям укреплять личные связи, уточняет Данбар.

Возможность петь, танцевать или делать что-то еще вместе с другими людьми хороша не только для души. Это полезно и для тела. «Эндорфины, которые вырабатываются при этом, настраивают вашу иммунную систему», — объясняет Данбар.

Вместе смеяться, вместе танцевать, вместе бегать, вместе петь, рассказывать эмоциональные истории, ходить в кино на сентиментальные фильмы — эти действия защищают организм биохимически и иммунологически от кашля и простуды в повседневной жизни, — заключает он.

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