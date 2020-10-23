«Секрет дружбы во взрослом возрасте — это пытаться, пытаться, пытаться». Как дружить в 20+

Чем старше мы становимся, тем меньше друзей остается. И дело не в том, что мы сознательно решили прекратить общение, просто «так получается». Как искать новых друзей и сближаться с людьми: 4 шага.

Чем старше мы становимся, тем меньше у нас друзей и тем сложнее заводить новых товарищей. Психолог Мариса Франко поделилась секретами того, как обзаводиться товарищами в любом возрасте. DK.RU выбрал из колонки главное.

Друзья — это богатство. Они дают успокаивающее ощущение стабильности и взаимосвязи в нестабильном мире. Главная отличительная черта дружбы заключается в том, что она добровольна. Мы не связаны ни законом, ни кровью, ни ежемесячными платежами на банковские счета.

Обратная сторона этой свободы в том, что дружба часто отходит на второй план. Взрослая жизнь превращается в поток обязательств — по отношению к детям и партнерам, родителям и работе, — посягающим на наше свободное время. Дружба рушится не по осознанному решению прекратить ее, а потому, что у нас появляются другие приоритеты, не совсем добровольные.

Исследование голландского социолога Джеральда Молленхорста показало, что в течение семи лет люди теряли связь в среднем с половиной своих ближайших друзей. И, что особенно тревожно, многие из нас, кажется, теряют друзей быстрее, чем могут их заменить. Если не проявить осторожность, мы рискуем прожить взрослую жизнь без друзей.

Что делать

Чтобы завести больше друзей в зрелом возрасте, потребуются определенные усилия. Теоретически это увлекательная задача, но одно из первых препятствий, с которым вы столкнетесь, — уверенность в себе. Если вы по натуре застенчивы, то вам может быть сложно сделать первый шаг из-за страха быть отвергнутыми. Эти страхи могут привести вас к двум типам избегания, которые мешают заводить друзей. Первый тип — «открытое избегание», то есть избегание ситуаций, когда можно познакомиться с новыми людьми. Второй тип — «скрытое избегание», которое означает, что вы ходите на мероприятия, но не общаетесь с людьми.

Представьте, что нравитесь людям

Обе эти формы избегания вызваны понятным страхом быть отвергнутыми. Этот образ мышления — самосбывающееся пророчество. Американское исследование 1980-х годов показало: добровольцы, которых заставляли поверить в то, что они нравятся партнеру по общению, начинали вести себя так, чтобы это убеждение с большей вероятностью сбылось — они больше рассказывали о себе, меньше не соглашались и в целом были более позитивными. Если вы входите в социальные ситуации, мысля позитивно, предполагая, что понравитесь людям, то более вероятно, что так и случится.

Кроме того, исследования показали, что в среднем мы нравимся незнакомцам больше, чем думаем. Как правило, люди недооценивают то, насколько они нравятся окружающим. Это явление ученые назвали «расхождением симпатий».

Какой вывод можно сделать из этого исследования? О том, что ходить на социальные мероприятия нужно, предполагая, что мы понравимся людям. Это поможет нам не быть парализованными из-за страха быть отвергнутыми.

Проявляйте инициативу

Чтобы осознать важность инициативы, нужно развеять миф о том, что дружба возникает органически. Нужно взять на себя ответственность, а не пассивно ждать. И наука это подтверждает. Возьмем исследование пожилых людей в канадской провинции Манитоба. Участники, считавшие, что дружба возникает только благодаря удаче, были менее социально активны и чувствовали себя более одинокими, когда исследователи встретились с ними пять лет спустя. И напротив, те, кто считал, что дружба требует усилий, на самом деле прилагали больше усилий — например, приходя в церковь или в группы по интересам. И это приносило свои плоды, так как через пять лет они чувствовали себя менее одинокими.

Но важно не просто прийти на мероприятие, нужно еще представиться другим людям, спросить их номера телефонов, подписаться на их соцсети и предложить пообщаться. Это нужно повторять снова и снова, чтобы завести новых друзей.

Поддерживайте общение

Когда вы наладили новый контакт, встает задача превратить его в настоящую дружбу. По словам профессора социологии и геронтологии Университета Северной Каролины в Гринсборо Ребекки Адамс, социологи давно осознали, что дружба успешно развивается, когда мы постоянно общаемся.

Если вы можете, лучше запишитесь на мероприятия, которые дадут множество возможностей для общения, например, языковой класс, курс письма, урок импровизации, книжный клуб или что-то другое регулярное.

Чем больше нам что-то знакомо, тем больше нам это нравится. Это относится и к людям. Когда мы знаем, что увидим кого-то снова, мы стремимся сделать наши будущие взаимодействия гармоничными, поэтому сразу проникаемся к человеку большей симпатией.

Урок здесь в том, что если вы хотите завести друзей, нужно настроиться на активные действия в течение нескольких месяцев.

Продемонстрируйте уязвимость

Я помню точный момент, когда одна из моих коллег превратилась в настоящую подругу, и это дает ключ к пониманию того, как укрепить дружеские отношения. Мы вместе выпили кофе, и я решила признаться, что у меня проблемы на работе. Я не знала, как она отреагирует, но она призналась, что у нее такие же трудности — и общий опыт сблизил нас. С моей стороны это было проявление уязвимости, но оно окупилось и напомнило мне о силе уязвимости для укрепления дружбы.

Теперь, когда вы знаете, как устанавливать взаимосвязи, уязвимость — это следующий шаг к их углублению. Чтобы завести настоящих друзей, нужно рассказывать о себе и задавать людям вопросы, чтобы они тоже рассказывали о себе. Не нужно делиться тем, что стоит рассказывать терапевту, но и помимо самых глубоких и темных секретов, вам есть чем поделиться.