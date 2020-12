Джефф Безос: «Два года — типичный срок для появления конкурентов. Но нам повезло»

«Быть одним из лучших недостаточно. Вы правда хотите строить планы на будущее, в котором вам, возможно, придется бороться с кем-то, кто ни в чем вам не уступает? Но конкуренты есть всегда, увы».

Джефф Безос, миллиардер, основатель и CEO компании Amazon, уверен, что быть одним из лучших — недостаточно. В книге Invent and Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos («Изобретай и сомневайся: Сборник статей Джеффа Безоса») собраны цитаты бизнесмена из разных выступлений и интервью. Вот некоторые из них:

— Игры с нулевой суммой встречаются поразительно редко. Спортивные соревнования — игры с нулевой суммой. Один победит, другой проиграет. Выборы — игры с нулевой суммой. Один кандидат победит, другой проиграет. Однако в бизнесе может быть несколько успешных конкурентов. Это вполне нормально. Чтобы хорошо смотреться на фоне конкурентов (и в бизнесе, и, полагаю, на войне), самое главное — быть одновременно устойчивым и проворным. А еще масштабным. Масштабность — огромное преимущество, потому что она делает тебя устойчивым. Ты можешь принять удар. Но уметь увернуться от удара — тоже хорошо. Это и называется проворством. Увеличиваться в размерах — значит становиться устойчивее.

Самый важный фактор, от которого зависит проворство, — скорость принятия решений. Второй по важности — готовность экспериментировать. Вы должны быть готовы на риски. Вы должны быть готовы к неудачам, а люди их не любят.

Я всегда указываю, что есть два вида неудач. Проваленный эксперимент — неудача, которой вы должны быть довольны. Второй вид неудач — операционный сбой. За все эти годы мы построили тысячи складов, работающих в системе Fulfillment by Amazon, и мы умеем их строить. Если вместо нового центра получается стихийное бедствие, это просто плохое исполнение инструкций. Нельзя быть довольным такой неудачей. Но если мы разрабатываем новый товар или новую услугу или как-то иначе экспериментируем, и у нас ничего не выходит, все нормально. Неудача? Отлично. И нужно различать эти два вида неудач и искренне стремиться к изобретениям и инновациям.

На самом деле, понять, как надо, по большей части нетрудно. Трудно делать, как надо. И еще о конкуренции: нет ничего хорошего в равных условиях. Вот почему вам нужны инновации, особенно в таких отраслях, как космос и цифровые технологии.

Мы уже десятки лет извлекаем все что можно из наших преимуществ перед конкурентами в таких отраслях, как космос и технологии. Меня очень беспокоит то, что это положение вещей быстро меняется. Есть один способ оставаться впереди и сохранять неравенство условий (которое вам, разумеется, нужно) — создавать инновации.

Когда речь идет о конкуренции, быть одним из лучших недостаточно. Вы правда хотите строить планы на будущее, в котором вам, возможно, придется бороться с кем-то, кто ни в чем вам не уступает? Я бы не хотел.

Я запустил Amazon.com в 1995 году, а через два года, в 1997-м, Barnes & Noble запустила Barnesandnoble.com и вышла на тот же рынок. Два года — типичный срок для появления конкурентов, если вы изобретаете что-то новое. Мы запустили Kindle, а Barnes & Noble через два года — Nook. Мы запустили Echo, а Google через два года — Google Home. Если первопроходцу повезет, у него есть два года форы. Ни у кого не бывает семи лет форы, так что нам повезло невероятно.

