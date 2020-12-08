Быстрорастущий бизнес: как зарабатывают сити-фермеры

«Мне пишут: мы выращивать-то зелень научились, а что дальше делать, непонятно. У людей не выстраивается цепочка к потребителю, но рынок этот огромный — места хватит всем». Опыт «Городской фермы».

DK.RU уже рассказывал истории сити-фермеров — представителей новой профессии, которые занимаются сельским хозяйством в городских условиях. Для России это пока очень молодой рынок, но зарубежные футурологи уже включили сити-фермерство в список наиболее интересных и востребованных специальностей на ближайшие полвека.

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Сегодня — история Татьяны Казанцевой (ООО «Городская ферма»), которую пандемия подтолкнула к идее запустить свой бизнес. Она открыла в Екатеринбурге сити-ферму по выращиванию микрозелени, вышла в плюс за три месяца и теперь планирует заработать на этом направлении первый миллион.

От хобби к бизнесу

Татьяна Казанцева долгое время занималась продажами — курировала удаленные территории в компании-дистрибьюторе кондитерских изделий. Рассказывает, что постоянно была в командировках — в ее зону ответственности входила Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямал.

Татьяна Казанцева, «Городская ферма»:

Я составляла план развития, презентовала руководству и ехала на территорию реализовывать. В одном городе все запустила — едешь в следующий. Ходишь в –34 градуса по Тобольску с буклетиками или по промбазам в Новом Уренгое — вопросы по заявкам решаешь. Очень много у меня тогда было клиентов, которые и по-русски плохо говорят. Заявку на товар заполнить могут, а когда разговор заходит про деньги — «твоя моя не понимает». И что делать? Такой опыт работы мне сейчас очень сильно помогает.

Пандемия и декрет натолкнули ее на новое увлечение — в начале 2020 г. Татьяна решила попробовать вырастить микрозелень. В Европе и США это очень популярное направление. Микрозеленью называют ростки овощных и зеленных культур, которые выращивают до фазы 1-2 настоящего листа. Максимальная высота растений — порядка четырех сантиметров, выше могут быть, к примеру, горох и подсолнух. Концентрация биологически активных веществ в них выше, чем в зрелой зелени.

Сергей, муж Татьяны, собрал стеллаж, оклеил его специальной бумагой, установил в нем вентиляторы и лампы для особого микроклимата.

— Дома максимальная производительность у меня была 45 лотков с зеленью в месяц, учитывая, что часть стеллажа занимали мои эксперименты. Как я их начала продавать? Поехала в гости — взяла зелень, рассказала, чем сейчас занимаюсь. Весь ассортимент постоянно иметь в наличии я не могла, но принимала заказы, выращивала и продавала через неделю. Первыми клиентами были знакомые и знакомые знакомых, сарафанное радио хорошо работало, — вспоминает Татьяна.

После домашних экспериментов у нее родилась идея превратить это дело в полноценный бизнес и заработать на нем свой миллион:

Когда я все только продумывала и смотрела на тех, кто уже этим занимается, думала работать только с кафе и ресторанами. Но в период пандемии спрос со стороны общепита резко снизился, многие заведения живут в режиме экономии. Сейчас мы работаем с кафе, они стабильно делают заявки раз в неделю, но один человек, который выбирает зелень для себя, может купить в два раза больше. Поэтому рынок обычного потребителя перевесил на этой чаше весов.

В июле супруги арендовали помещение на центральном проспекте Академического района в Екатеринбурге, перенесли туда стеллаж, с которого и начались эксперименты с зеленью, и дополнили его новыми стеллажами. В старт вложили 400 тыс. руб. Для этого Татьяна продала свою машину, купила вместо нее автомобиль поменьше, чтобы развозить заказы, а остальные деньги направила на аренду помещения на первые три месяца, закуп оборудования и посадочного материала.

— После того как мы отработали три месяца, мы заработали на аренду и на все затраты — коммуналку, семена, затраты на доставку. С октября вышли в плюс. По нашим расчетам, в этом помещении при 100% загрузке, если заниматься только микрозеленью, можно выйти на чистый доход в 300 тыс. руб. в месяц. Нам к этому идти еще 4-5 месяцев. — говорит Татьяна. — Сейчас план примерно такой: мы заполняем это помещение полностью под производство, а когда вырастем из него, сможем использовать как офис и магазин. Чтобы снизить затраты на аренду, можно будет арендовать промышленное помещение. Но мы выбрали помещение на проспекте, потому что это привлекает людей. Они видят, что зелень выращивают не где-то в гаражах и на базах. Кроме того, рассчитывали на то, что будем выращивать необычные растения, и к нам смогут приходить шеф-повара и выбирать то, что им понравится.

Живая грядка

На площади порядка 50 кв. м сейчас выращивают около 20 видов микрозелени. Самые популярные позиции — горчица, руккола, кресс-салат, горошек, подсолнечник, редис, брокколи и базилик.

Большая часть зелени вырастает зимой за 8-9 дней, некоторые культуры растут дольше: к примеру, подсолнечнику до полной готовности нужно 10 дней, горошку — две недели, щавелю — 45-60 дней.

— Два маленьких листочка — это микрозелень, а когда листов больше — это называется «бэби лист», — поясняет Татьяна. — Мы все культуры выращиваем только на зелень, задачи получить плоды у нас нет. Поэтому растения ничем не удобряются, поливаются фильтрованной водой. Чтобы получить плоды, нужны совершенно другие условия посадки.

Зелень выращивается в лотке и в нем же продается. Это называется «живая грядка».

При комнатной температуре зелень в таком лотке хранится семь дней, затем перерастает — плотность посадки довольно высокая, поэтому питательных веществ на все ростки уже не хватает. Подсолнечник, горошек можно срезать и убрать в холодильник — там он будет храниться до двух недель.

Освещение городской фермы работает в автоматическом режиме, свет растениям нужен 15 часов в день. Так же поддерживается необходимая температура и влажность, а вот поливать каждый лоток с зеленью приходится вручную, это отнимает много времени. Если лить воду сверху, нежные ростки пригнутся и могут повредиться, поэтому каждый лоток аккуратно поливают сбоку.

Сейчас мы закупили еще стеллажей, но поняли, что их нужно переделывать — добавлять систему автоматического полива, чтобы направлять силы не на полив, а на развитие фермы, — говорит Татьяна.

В помещении постоянно работает вентилятор — зелень должна обдуваться, но, к примеру, базилику такой ветер идет во вред, поэтому он растет на самых верхних полках, куда ветер не попадает.

— Когда я только пробовала выращивать зелень дома, покупала семена в обычном магазине для садоводов. Посадила горошек, рукколу, кресс-салат — на картинке они были красивыми, но когда выросли, мне показалось, что по вкусу похожи на обычную траву. Сейчас у меня сформировалось целое сообщество людей, которые выращивают микрозелень в разных городах страны. Мы делимся опытом, семенами, — рассказывает владелица «Городской фермы».

Она говорит, что семена, которые обычно продаются в магазинах для садоводов, обрабатывают различными химическими препаратами для защиты от болезней и улучшения всхожести, для микрозелени нужны семена, которые ничем не обработаны.

— Здесь у меня коробочка экспериментов, — показывает Татьяна.

Она приобретает семена у разных производителей и тестирует их перед тем, как начать массовую посадку. Первое время, рассказывает Татьяна, получалось не все — такую зелень бесплатно предлагали, к примеру, владельцам кроликов, часть приходилось утилизировать.

Новый эксперимент — вырастить цветы, которые можно есть. Сейчас здесь есть настурция (из ее листочков и цветов делают смузи, добавляют в разные блюда), бораго (огуречная трава), виола, кислица.

— Я подписана в соцсетях на европейских шеф-поваров, и они очень любят использовать листья настурции. Она по вкусу похожа на кресс-салат, только более горькая, — рассказывает Татьяна. — Вот, попробуйте — у нее съедобны и цветы, и листья.

Зелень выращивают на трех видах субстрата: минеральной вате для садоводов, джуте, кокосовом субстрате. В качестве эксперимента купили в качестве грунта пеностекло — это новая технология для сити-фермерства.

— Функция субстрата — удержать влагу, но есть свои нюансы, которые зависят от запроса клиента. Зелень вырастет на любом субстрате, но ее внешний вид будет отличаться. К примеру, руккола на кокосовом субстрате будет пышной, а на минеральной вате — более мелкой. Горчица растет у меня на кокосовом субстрате, если посадить ее на джут или минеральную вату, она не будет такой пышной. Или редис. Некоторые кафе просят, чтобы листья были мельче, тогда я выращиваю ее на джуте, — поясняет владелица сити-фермы.

Амарант для украшения блюд любят заказывать кафе

Спрос на зелень

Примерно 85% клиентов фермы — люди, которые покупают зелень себе домой. Обычно это семьи с детьми. А дети, говорит Татьяна, обычно едят горошек и подсолнечник, поэтому это самые ходовые виды зелени, их садят с запасом. Такие продажи в основном идут через Instagram и посредством «сарафанного радио».

Ростки горошка по вкусу похожи на стручки молодого зеленого горошка

Кроме того, «Городская ферма» работает с кафе, йога-центрами, отелем, кейтерингом, выставляет свою продукцию на областном рынке совместно с другими производителями.

Топовые позиции, на которых ферма зарабатывает — это подсолнечник, кресс-салат, руккола. Себестоимость одного лотка с такой зеленью (вместе с затратами на все материалы, аренду и коммунальными платежами) варьируется от 25 до 40 руб. в зависимости от культуры, продаются они по цене 100-120 руб. (самая дорогая позиция — щавель, который растет намного дольше — он стоит 200 руб.). Есть культуры (к примеру, редис Санго), на которых заработать удается существенно меньше — до 30 руб. с лотка. В месяц на ферме продается около 600 лотков с зеленью.

Щавель стоит дороже, потому что растет намного дольше

— В США и в Европе с 80-х годов выращивают микрозелень, а к нам это только приходит. Для нас такая зелень новая, и не все готовы ее принять. Хотя ситуация меняется: если еще несколько лет назад про микрозелень практически никто не знал, то сейчас люди, покупая у нас, стали интересоваться, как можно такую зелень вырастить и самим, — говорит Татьяна.

Для таких желающих сделали наборы для самостоятельного выращивания: с семенами, субстратом и подробной инструкцией.

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Инфографика: Дарья Межецкая, DK.RU

В планах Татьяны — расширить штат сотрудников (пока всеми основными работами, включая посадку, общением с клиентами, доставкой, занимается в основном она) и запустить новые направления.

— Я смотрю на этот бизнес со всех сторон. Мне нужно закрыть потребности по производству и продажам, а потом заняться другими направлениями, которые тоже очень интересны. К примеру, человек тоже хочет открыть свою ферму, но не знает, с чего начать — я могу помочь. Ребята мне часто пишут: мы зелень-то научились выращивать, а что с ней дальше делать, непонятно. Спрашиваю: как продаете? «Я на аккаунты наподписывался, а они на меня — нет». У людей не выстраивается эта цепочка к потребителю. У меня нет тормоза зайти в любое кафе и узнать, с кем договориться. Понятно, что в нашем 1,5-миллионном городе не все жители едят микрозелень. Но даже если донести это до тех людей, которым она интересна, это очень большой объем. Места на этом рынке всем хватит. Покупатель сам выберет, у кого ему купить. Просто нужно делать так, чтобы хотели купить у тебя, — считает Татьяна.

Она говорит, что ее главный мотиватор — это благодарные клиенты:

Я столько лет проработала в продажах, но постоянно терпела какое-то недовольство от начальства: все хорошо делаешь, объемы отгрузок увеличились, но что-то не то. А здесь я получаю столько благодарности от людей, сколько не слышала за всю свою жизнь.

Фото: Анна Хлебникова, DK.RU и из личного архива Татьяны Казанцевой