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«Ничего, что мы по обычной связи?» Предполагаемый отравитель Навального раскрыл детали

«Ничего, что мы по обычной связи?» Предполагаемый отравитель Навального раскрыл детали
Автор фото: Евгений Фельдман. Иллюстрация: Wikimedia.org

Неожиданный поворот в ходе расследования отравления политика: один из предполагаемых участников группы ФСБ сам раскрыл Навальному детали спецоперации и причины ее провала.

#НАВАЛЬНЫЙ#НОВОСТИ

Алексей Навальный опубликовал ролик, в котором позвонил предполагаемому участнику группы ФСБ, и тот фактически признался в покушении на политика и рассказал ему о деталях отравления. Оппозиционер звонил ему с подменного номера, представившись помощником секретаря Совбеза, экс-директора ФСБ Николая Патрушева.

Как следует из опубликованного ролика, военный химик Константин Кудрявцев сказал Навальному, что оценивает работу группы хорошо, но провал операции связан с тем, что самолет, в котором находился политик, очень быстро приземлился в Омске, а медики скорой помощи оперативно ввели атропин. В ходе диалога выяснилось, что вещество «Новичок» ему нанесли на внутреннюю сторону трусов — в Томске политик пользовался услугами химчистки, а после того как Навального вывезли на лечение в Германию, одежду ему так и не вернули. 

В конце Кудрявцев спросил якобы помощника Патрушева: «Ничего, что мы с вами по обычному телефону разговаривали?». Навальный отвечает, что согласовал звонок с начальством оперативника.

Адвокат Сергей Бадамшин сомневается, что разговор был записан с реальным оперативником ФСБ. 

 

Президент Владимир Путин на пресс-конференции назвал публикацию о причастности ФСБ к отравлению Навального «легализацией материалов американских спецслужб» и заявил, что оппозиционер пользуется их поддержкой. А если бы его хотели отравить, то довели бы дело до конца.

Автор: Андрей Пермяков
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