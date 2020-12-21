«Ничего, что мы по обычной связи?» Предполагаемый отравитель Навального раскрыл детали

Неожиданный поворот в ходе расследования отравления политика: один из предполагаемых участников группы ФСБ сам раскрыл Навальному детали спецоперации и причины ее провала.

Алексей Навальный опубликовал ролик, в котором позвонил предполагаемому участнику группы ФСБ, и тот фактически признался в покушении на политика и рассказал ему о деталях отравления. Оппозиционер звонил ему с подменного номера, представившись помощником секретаря Совбеза, экс-директора ФСБ Николая Патрушева.

Как следует из опубликованного ролика, военный химик Константин Кудрявцев сказал Навальному, что оценивает работу группы хорошо, но провал операции связан с тем, что самолет, в котором находился политик, очень быстро приземлился в Омске, а медики скорой помощи оперативно ввели атропин. В ходе диалога выяснилось, что вещество «Новичок» ему нанесли на внутреннюю сторону трусов — в Томске политик пользовался услугами химчистки, а после того как Навального вывезли на лечение в Германию, одежду ему так и не вернули.