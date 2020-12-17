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«Кому он нужен? Уж если травили бы — довели до конца». Путин об отравлении Навального

«Кому он нужен? Уж если травили бы — довели до конца». Путин об отравлении Навального
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Президент прокомментировал последние журналистские расследования, о своем бывшем зяте и причастности ФСБ к отравлению Навального. Он считает, что тот пользуется поддержкой западных спецслужб.

#НАВАЛЬНЫЙ#НОВОСТИ
Президент Владимир Путин ответил на обвинения ФСБ в причастности к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального. Расследование об этом, которое было опубликовано несколько дней назад, он назвал «легализацией материалов американских спецслужб» и заявил, что Навальный пользуется их поддержкой. 
Что, мы не знаем, что они локацию отслеживают? Да наши спецслужбы хорошо это понимают и знают. Знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое местопребывание... И если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Если бы хотели — довели бы до конца, — заявил президент.
Путин также сказал, что ознакомился с публикацией о состоянии своего бывшего зятя Кирилла Шамалова: «Полистал, но прочитать до конца не смог. Там такая компиляция, так все навалено... Там все говорится „зять президента“, „зять президента“, а в конец выясняется, что уже не зять, а бывший зять». В материале говорилось, что в 2013 г. Шамалов приобрел 3,8% акций «Сибура» рыночной стоимостью примерно $380 млн, выплатив примерно $100. Путин сказал, что Шамалов получил акции в рамках программы поощрения высшего менеджмента, по общим правилам.
Автор: Андрей Пермяков
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