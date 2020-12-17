«Кому он нужен? Уж если травили бы — довели до конца». Путин об отравлении Навального

Что, мы не знаем, что они локацию отслеживают? Да наши спецслужбы хорошо это понимают и знают. Знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое местопребывание... И если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Если бы хотели — довели бы до конца, — заявил президент.