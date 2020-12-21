Бизнесмены РФ стали чаще думать о смерти. Как не спровоцировать драки между наследниками?

Пандемия напомнила российским предпринимателям о том, что ничто не вечно под Луной. Они стали чаще консультироваться с нотариусами и озаботились передачей состояния «правильным» наследникам.

Бизнесмены России все чаще обращаются к консультантам и юристам по вопросам оформления завещания и передачи активов следующему поколению. Это связано, в том числе, с пандемией, пишет РБК.

Управляющий партнер FTL Advisers Наталья Пацева рассказала, что нынешние неблагоприятные условия стали триггером для того, чтобы бизнесмены задумались о передаче заработанного.

В этот год перед лицом экзистенциальных проблем многие задумались о вечных вопросах, что также подстегивает интерес к инструментам наследования, — подтвердил партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Денис Архипов.

Управляющий партнер Bryan Cave Leighton Paisner в России Андрей Гольцблат считает, что востребованность планирования наследства растет последние три—пять лет. Первое поколение российских бизнесменов, сделавших состояние в 1990-е и 2000-е, приближается к возрасту, когда пора думать о передаче активов следующему поколению.

За последнее время скончались несколько крупных бизнесменов, после чего между наследниками начались конфликты. Гольцблат говорит, что за пределами публичной сферы споров было еще больше.

Если раньше бизнесмены рассматривали подобные ситуации гипотетически, то за последнее время увидели наглядные примеры конфликтов в собственной среде, — добавляет Пацева.

Например, после смерти миллиардера Дмитрия Босова, покончившего с собой минувшей весной, разгорелся спор между матерью, четырьмя сыновьями бизнесмена от первых двух браков и его вдовой (86,57% акций в группе «Аллтек», которая контролирует угольную компанию «Сибантрацит»).

В то же время есть пример бесконфликтного наследования. После смерти в 2019 году бизнесмена Владимира Когана 81,81% акций банка «Уралсиб» были унаследованы его вдовой Людмилой Коган. Семья выбрала ее единственным наследником, Людмила стала санатором кредитной организации.

Как предприниматели готовятся к передаче бизнеса

Средний возраст бизнесменов из рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов России» сейчас составляет 56,3 года. Среди них 56 человек, перешедших через 60-летний рубеж, и 11 миллиардеров, которым за 70. Ожидаемая продолжительность жизни россиян, по последним данным Росстата на 2019 год, составляет 73,3 года.

Часть бизнесменов привлекают детей к управлению бизнесом. Например, основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев передал сыну Саиду часть нефтяного бизнеса, а в 2019 году — 30,4% акций «Сафмар Финансовые инвестиции». Сулейман Керимов, который с 2008 года является сенатором от Дагестана, постепенно передавал имущество сыну Саиду. В 2015 году 19-летний Керимов-младший стал собственником крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс». В 2017 году миллиардер переоформил на сына 99,5% акций «Грандеко», которой принадлежит аэропорт Махачкалы.



Крупнейший акционер USM Holdings Алишер Усманов отвечал на вопрос о преемственности так: «Пятьдесят процентов семье, пятьдесят процентов менеджерам, которые, на мой взгляд, заслуживают этого».

Владимир Потанин, президент «Норильского никеля», заявлял о планах направить деньги на благотворительность, по примеру Гейтса и Баффета. Совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман также отказался оставлять все свое состояние детям: «Худшее, что я мог бы сделать для своих детей, — это передать им крупную сумму денег».

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Основатель «ВымпелКома» Дмитрий Зимин создал фонд поддержки науки «Династия» и учредил премию «Просветитель», решив оставить в наследство семье меньшую часть состояния.

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий, который в 2018 году продал практически всю свою долю в компании ВТБ, считает, что «нельзя отдавать свои деньги никому». «Я истрачу все свои деньги при своей жизни», — говорил миллиардер.

Институт наследования в России, в отличие от стран Западной Европы и США, несовершенен. «Там вековые традиции бизнеса, больше предпринимателей, а преемственность и планирование наследования — часть культуры. В России же гораздо меньше людей, планирующих наследство», — поясняет Гольцблат.



Главная проблема, если собственник компании не спланировал наследство, — дробление бизнеса между наследниками, чем могут воспользоваться рейдеры или конкуренты, предупреждает Архипов. «Выкупив долю у одних наследников, они могут захватить доли других», — описывает он типичный сценарий.



Напомним, согласно российскому законодательству нетрудоспособные дети, супруги и родители получают обязательную долю, даже если не упомянуты в завещании. Даже если обязательный наследник не указан в завещании, ему все равно перейдет половина доли, которую он имел бы по закону. Иногда речь идет о больших состояниях. Когда наследство получают несовершеннолетние дети, до 18 лет право распоряжаться их имуществом будет у опекуна.

Имущество может не достаться никому, когда о нем никто не знает. Недобросовестный менеджмент может скрыть его от наследников, говорит Архипов. «В практике достаточно много примеров, когда имущество приходилось разыскивать буквально по крупицам», — добавляет Пацева.

Есть проблема и с налогообложением. Если в России наследство не облагается налогом, за рубежом, как правило, взимается налог. Поэтому прямое наследование активов, акций или ценных бумаг эмитентов юрисдикций, где есть налог на наследство, чревато тем, что прямые наследники будут обязаны заплатить налог. «Даже если наследник — налоговый резидент России и никогда не был, например, в США, у него появляется обязательство по уплате налога в другой стране. 45% — это очень много и очень обидно», — отмечает Гольцблат.

Причем заплатить налог часто требуют до вступления в наследство. «Это может нанести достаточно серьезный финансовый удар по наследникам. Или же они вовсе будут не в состоянии заплатить налог и вступить в наследство без необходимости продажи части активов», — рассказывает Пацева.

Российские бизнесмены, как правило, создают трасты и наследственные фонды за рубежом из-за отсутствия доверия к российской практике. В развитых странах трастовые договоры имеют долгую историю, а трасти, управляющие миллиардными состояниями в интересах бенефициаров, — хорошую репутацию. Основное преимущество трастов за рубежом перед завещанием — возможность распределить наследство на свое усмотрение, а не как предписывает закон. «В англосаксонском праве воля превалирует над правом — как напишешь в договоре, так и будет», — поясняет Гольцблат.

Почему не работают наследственные фонды

Более двух лет, с 1 сентября 2018 года, в России появилась возможность создавать наследственные фонды — юрлицо, «правила игры» которого определяются при жизни наследодателя и не меняются, а наследники становятся его бенефициарами. До настоящего времени не создан ни один фонд, говорит Пацева.



Новый инструмент не работает из-за неудобных норм, поясняет Гольцблат: «Российское законодательство не позволяет создать наследственный фонд при жизни — можно написать устав и создать правление, но учредит фонд уже нотариус после смерти наследодателя». «Даже самые продвинутые нотариусы в Москве отказываются принимать на себя ответственность», — добавляет Пацева.

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