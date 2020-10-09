Люди с хорошим образованием и безоблачным детством почти не бывают счастливы. В чем дело?

Почему мы не все время чувствуем себя счастливыми? О том, от чего зависит удовлетворенность жизнью, рассказывает Роб Хендерсон, бывший военный и студент Кембриджа. Главное — в материале DK.RU.

— Когда мне было 17 лет, я проходил базовую военную подготовку. Представляя себе удовлетворение от того, что стал полноправным членом ВВС США, я думал: «Я буду так счастлив, когда все это закончится».

Когда мне было 24 года, я подавал документы в колледжи. Я не думал, что попаду хоть в один из них. Я подавал документы только в те университеты, которые я считал самыми доступными. Я думал, что если выиграю в эту лотерею, то буду счастлив.

Большинству из нас знакомо это чувство: мысль, что, достигнув следующей вехи, вы, наконец, испытаете настоящее счастье. Оно приходит, вы чувствуете кратковременное блаженство, а затем оно утихает.

В «Социальном скачке» Уильям фон Хиппель объясняет эволюционную функцию счастья. Он пишет: «Почему эволюция сыграла с нами эту грязную шутку, дав нам мечты о достижениях, которые обеспечат счастье на всю жизнь, но не дав эмоциональных благ при достижении целей?».

Рассмотрим наших двух гипотетических предков, живущих в группе с другими людьми. Каждый из них возглавляет группу охотников и убивает мастодонта. Они возвращаются каждый в свою группу с мясом, и их встречают обожанием и похвалой.

Один из них сохраняет это ощущение счастья постоянно, а другой возвращается к исходному состоянию через неделю. Первый парень хочет расслабиться и переосмыслить то чувство, которое он испытал после успешной охоты. Второй испытывает пустоту и желание снова обрести это чувство счастья.

Второй получит больше уважения, больше друзей и больше романтических партнерш. В старости к нему будут относиться лучше. Гены второго распространятся с большей вероятностью, чем гены первого.

Неспособность наших предков достичь постоянного счастья заставляла их прилагать усилия. У них рождалось больше детей, чем у тех, кто сделал одну крутую вещь, а потом расслабился.

Достижения подобны погружению в теплую ванну. Сначала вода кажется горячей. Но со временем привыкаешь — и вообще ничего не ощущаешь.

Счастье — это награда, которую мы получаем за то, что делаем нечто, повышающее нашу выживаемость. Больше ресурсов (денег), выше социальный статус, улучшение внешности или здоровья, помощь тем, кто нам небезразличен.

Однако есть и нюансы. Например, исследование экономиста Джона Хелливелла показало, что люди, живущие в небольших городах, более счастливы, чем те, кто живет в больших. Они обнаружили, что там, где люди счастливее, поездки на работу короче, жилье дешевле и меньше жителей иностранного происхождения. Люди чаще ходят в церковь и испытывают «чувство принадлежности» к своим местным сообществам.

Я думаю, что прямое отношение к этому имеет статусная тревога. Недавно меня спросили, как я отношусь к своей жизни. Я рос в приемных семьях, а позже в бедной/рабочей среде. Изо дня в день я чувствую себя так же, как и все остальные. Но рассматривая свою жизнь в целом, я, вероятно, чувствую себя лучше (возможно, из-за благодарности) по сравнению со многими моими сверстниками с высшим образованием.

Это можно объяснить теорией перспектив, предложенной Даниэлем Канеманом и Амосом Тверски. Упрощенно, один из ключевых аспектов этой теории состоит в том, что если результат соответствует ожиданиям или превосходит их, люди, как правило, становятся счастливее. Но если результат не оправдывает ожиданий, люди несчастны.

Мои ожидания от жизни были низкими. Мои результаты превзошли мои ожидания. С другой стороны, многие из моих друзей по колледжу начали с конкуренции с группой других талантливых детей. У них большие надежды на то, как сложится их жизнь, и они не уверены, достигнут ли этих высоких целей.

Недавнее исследование взаимосвязи между образованием и субъективным благополучием показало удивительный результат. По данным ученых, люди получают больше образования в том числе потому, что они верят, будто у них будет больше свободного времени, чем у менее образованных людей.

Но у более образованных людей на самом деле меньше свободного времени. Они работают дольше. Это подводит черту под ожиданиями и снижает их удовлетворенность жизнью. В исследовании сделан вывод, что образование не влияет на благополучие.

Какие факторы оказывают долгосрочное влияние на счастье? К неблагоприятным факторам относятся смерть партнера или ребенка, разрыв или развод, а также крупные финансовые потери (например, банкротство).

Положительные факторы — женитьба, рождение детей и крупная финансовая прибыль (например, наследство или выигрыш в лотерею). Учитывая, что немногим из нас предстоит унаследовать богатство состоятельного дядюшки или выиграть в лотерею, налаживание отношений с людьми, которых мы любим, — лучший шанс на долгое счастье.