Инвестиции ценой 5 тысяч в месяц. Четыре способа собрать портфель с минимумом вложений

Инвестировать могут не только миллионеры. Купить ценные бумаги можно и на 1000 рублей, главное — быть последовательным и регулярным. РБК узнал у экспертов, во что стоит вкладывать деньги ради роста, если их у вас не так много.

Директор по коммуникациям портала «Сравни.ру» Александра Краснова считает, что формировать капитал и инвестировать можно даже с зарплатой ниже 100 000 рублей, но для получения результата важна дисциплина.

«Инвестируя даже небольшие суммы каждый месяц, можно получить приличную доходность», — отметила она.

Финансовый консультант Игорь Файнман считает, что не нужно сразу вкладывать большие деньги, чтобы просто не было стресса, что вы можете их потерять. Можно постепенно покупать ценные бумаги и повышать доходность.

Вот за счет чего можно начать формирование портфеля:

1. Недорогие акции с дивидендами

Стоит обратить внимание на российские голубые фишки. Эти бумаги имеют высокую ликвидность, очень востребованы на рынке. В голубые фишки входят 15 крупнейших российских компаний, в том числе Сбербанк, «Яндекс», АЛРОСА, «Газпром», «Роснефть», «Магнит», МТС.

Александра Краснова говорит, что российские голубые фишки крайне редко стоят больше 5 тысяч рублей.

Например, одна акция «Яндекса» стоит около 5 тысяч, Сбербанк стоит около 200 рублей, но продается лотами по десять штук, то есть за раз придется потратить около 2 тысяч. Можно каждый месяц покупать по одной акции или по лоту крупной компании, и за год вы соберете представительный портфель, — советует она.

По словам Файнмана, стоит брать дивидендные акции, которые будут приносить доход в виде выплат раз в полгода или год. Их также можно найти среди голубых фишек.

2. ETF

Альтернативой акциям могут стать ETF — фонды, которые покупают различные ценные бумаги и активы. Покупая такую акцию, вы инвестируете во все активы фонда сразу. Это словно кусочек от большого портфеля, собранного профессиональными управляющими, или от портфеля, который просто включает все акции того или иного биржевого индекса.

В них могут входить бумаги, которые стоят дорого и не всем по карману. Например, Amazon, цена одной акции которого превышает $3 тыс., и других компаний. Однако одна акция ETF будет стоить гораздо дешевле.

На Московской бирже для частных инвесторов доступны фонды от провайдеров FinEx и ITI Funds. Например, FXUS, в который входят акции более 500 крупнейших компаний США в сферах IT, энергетики, недвижимости, промышленности, здравоохранения и других. Одна бумага такого фонда стоит 4659 рублей, ее можно купить и за доллары.

3. Корпоративные облигации

Файнман называет их хорошим и надежным инструментом с фиксированным доходом. Покупая облигации, вы одалживаете деньги государству или компании и получаете выплаты в виде купонов. По сути, это первый шаг от банковского депозита к инвестициям, отметил консультант.

То есть вы, покупая облигации, становитесь пассивным инвестором, вам не надо заниматься никаким трейдингом, — говорит он.

По мнению эксперта, сейчас лучше всего покупать именно облигации компаний. Низкая ключевая ставка Банка России сравняла доходность облигаций федерального займа (ОФЗ), то есть государственных, с банковским депозитом. Раньше ОФЗ были интересны инвесторам, так как доходность у них была 7%, 8% и даже приближалась к 9%.



Если ключевая ставка ставка будет повышаться, то ОФЗ вновь станут интересным инструментом. По мнению Файнмана, это вполне может произойти. Среди корпоративных облигаций консультант рекомендует покупать бумаги крупных корпораций — Российских железных дорог, Сбербанка, «Роснефти», «Новотранса» и других.



Кроме того, на получаемые от облигаций проценты можно покупать новые облигации. Тогда у вас появится так называемый эффект сложного процента: на определенном этапе вы начнете получать проценты с процентов. В этом случае ваш личный капитал будет расти уже в геометрической прогрессии. То же самое можно делать и с дивидендами.

Для этого, считает Файнман, нужно около десяти лет.

4. ПИФы

Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) чем-то похожи на ETF. Инвестор может купить в таком фонде пай, который свидетельствует о праве на долю имущества ПИФа. Управляющая компания фонда может вкладывать средства во множество ценных бумаг и активов. Например, в акции, облигации, художественные ценности, ипотечные закладные и другие.

Инвестировать ПИФ может как в один инструмент, так и в несколько. Диверсификация снижает риски.

Как и в случае с ETF, купить пай будет дешевле, чем приобретать ценные бумаги ПИФа по отдельности и самостоятельно. На российском фондовом рынке можно найти паи в пределах 5 тысяч рублей, отметила Краснова. Некоторые могут стоить меньше 100 рублей. Доходность паев может достигать 50%, 60% и даже больше, но может и уйти в минус.

В этом случае, однако, нужно помнить, что управляющей компании постоянно придется платить вознаграждение. Оно может составлять от 0,5% до 5% стоимости чистых активов ПИФа.