Федеральный провайдер поглотил екатеринбургскую «Планету»

Ростелеком выкупил 100% ООО «Созвездие Н». Эта компания владеет контрольным пакетом оператора связи «Планета», который входит в ТОП-5 провайдеров города по числу подключенных пользователей.

Сделка была реализована с привлечением ООО «Сбербанк Инвестиции». Структура Сбера в интересах Ростелекома выкупала отдельные доли «ITM холдинга», в который входит «Планета», и консолидировала их.

Сумма сделки составила 1,755 млрд руб., уточняет JustMedia.ru.

В пресс-службе Ростелекома уточнили, что все привычные каналы коммуникаций для абонентов «Планеты» будут сохранены в полном объеме.

Служба технической поддержки, номера пользовательских счетов и формат личного кабинета останутся прежними, как и тарифная политика, — прокомментировали в Ростелекоме и добавили, что приобретение местного провайдера позволит федеральному оператору укрепить свои позиции на Среднем Урале.

Как ранее рассказывал DK.RU, об интересе сторонних компаний к «Планете» стало известно еще весной. В апреле 2020 г. ФАС одобрила сделку по покупке Сбером 100% компании и заявила, что она не приведет к ограничению конкуренции. Сначала Сбер выкупил 60% «ITM холдинга». Остальные 40% акций «ITM холдинг» оставались во владении физических лиц. 30% принадлежало основателю компании Юрию Юдину. Пакетом в 10% владели в равных долях Армен Аваков, Игорь Бушков, Андрей Веселов, Александр Малинин. Отметим, что с октября 2019 г. Юдин отбывает наказание в колонии общего режима, куда он попал по обвинению в садизме и истязании малолетних.

Сегодня Ростелеком сообщил об окончательной покупке провайдера. Согласно сведениям «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль холдинга на декабрь 2018 г. составила 10,9 млн руб., чистые активы — 42,3 млн руб.