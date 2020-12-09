Минус региональный игрок: федеральный гигант купил уральского провайдера

Изначально Сбербанк планировал приобрести 100% акций уральской IT-компании, ФАС дала добро и заявила, что сделка не приведет к ограничению конкуренции. Однако позже условия изменились.

Дочернее предприятие Сбербанка, компания ООО «Созвездие Н», выкупила 60% IT-компании «ITM холдинг», которая владеет провайдером «Планета».

Номинальная стоимость доли составляет 600 тыс. рублей, сумма сделки не раскрывается.

Остальные 40% акций «ITM холдинг» остаются во владении физических лиц. Так, 30% принадлежит основателю компании Юрию Юдину. Пакетом в 10% владеют в равных долях Армен Аваков, Игорь Бушков, Андрей Веселов, Александр Малинин. Отметим, что с октября 2019 г. Юдин отбывает наказание в колонии общего режима, куда он попал по обвинению в садизме и истязании малолетних.

Как сообщал DK.RU, Сбербанк планировал приобрести 100% акций компании, ФАС в апреле 2020 г. одобрила сделку и заявила, что она не приведет к ограничению конкуренции. Однако позже условия купли-продажи пакета акций изменились.

«ITM холдинг» зарегистрирован в Екатеринбурге и работает на рынке телеком и информационных технологий уже 20 лет. В группу компаний входят интернет-провайдер «Планета», информационно-развлекательный портал Weburg.net, бренд MiraLogic, который работает в b2b-сегменте.

Согласно сведениям «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль холдинга на декабрь 2018 г. составила 10,9 млн руб., чистые активы — 42,3 млн руб.

Эксперты екатеринбургского рынка интернет-услуг оценивают базу «Планеты» в 105 тыс. абонентов. По этому показателю компания входит в ТОП-5 провайдеров области.