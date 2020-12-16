На экскурсии не пойдут, но к морю поедут. Туротрасль ждет восстановление в 2022 г.

Половина представителей туристической отрасли уверены, что к 2022 году выйдут на уровень 2019 года. Люди могут не интересоваться экскурсионными маршрутами, но море — «обязательный» элемент программы.

Участники туррынка предполагают, что смогут выйти на докоронавирусный оборот в 2022 году. При этом предполагается, что восстанавливаться сегменты будут неравномерно. Легче всего восстановиться будет массовому пляжному отдыху, интерес к культурно-познавательным путешествиям будут возвращать гораздо дольше, пишет «Коммерсантъ». Люди продолжают экономить, оставляя только «необходимое»: отдых в жару у моря.

44% туркомпаний, опрошенных KPMG, уверены, что уровня 2019 года удастся добиться к 2022 году. Прогноз в компании называют умеренно оптимистичным. Еще 30% респондентов планируют вернуться к докризисным оборотам в 2021 году, 26% — ждут восстановления бизнеса в 2023 году и позднее.

В целом ожидания рынка совпадают с базовым прогнозом Euromonitor, по которому выездной турпоток из России восстановится в 2022 году. Аналитики поясняют, что это может произойти быстрее, чем возвращение выручки бизнеса на докризисный уровень.

При этом решающую роль сыграет открытие границ. Растущие потоки внутри страны не восполняют потери от отсутствия выезжающих за рубеж туристов. Те представители туротрасли, что придерживаются негативного сценария, считают, что в 2021 году рост будет значительно сдерживать необходимость выполнять обязательства по купленным до пандемии COVID-19 турам, общие опасения туристов относительно поездок за рубеж, снижение их доходов и дополнительные затраты бизнеса на соблюдение новых санитарных требований.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе ждет, что 2021 год будет для туристического бизнеса хуже, чем текущий.

Эксперт связывает это с необходимостью выполнения отложенных обязательств, отсутствия на зимний сезон массовых туристических направлений и неопределенных перспектив относительно лета: «Пока непонятно, что и в каком объеме можно продавать по акциям раннего бронирования».

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин поясняет, что если в целом туррынок внутри России в этом году потерял 15–20% клиентов по сравнению с прошлым годом, то в сегменте экскурсионных поездок падение достигает 40–50%.

Читайте также: Выручка одного из крупнейших авиаперевозчиков снизилась на 27 млрд рублей