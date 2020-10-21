Время продавать. Из-за льготной ипотеки в Екатеринбурге взлетели цены на квартиры

По данным УПН, цена квадратного метра в новостройках выросла за год на 11%, а на вторичном рынке — почти на 4%. «Цены максимальные», — говорят эксперты, но предупреждают, что им есть куда расти.

Цены на квартиры в новостройках Екатеринбурга, по данным Уральской палаты недвижимости (УПН), за год выросли на 11,4% и составляют в среднем 85,9 тыс. руб. за кв. м.

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья составляет 75 тыс. руб. За год цены на эти квартиры выросли на 3,6%. В УПН отмечают, что в ближайший месяц ожидается повышение еще на 1,3%.

На вторичном рынке на 1,4% и 1,7% выросли цены за последнюю неделю на однокомнатные и двухкомнатные квартиры. «Однушки» представлены по средней цене 80 439 руб./кв. м., «двушки»— по 73 293 руб./кв. м. Корректировку стоимости квадратного метра для трехкомнатных объектов фиксируем на уровне 2,5%. Продать или купить трехкомнатную квартиру можно по средней цене 75 006 руб./кв. м. А цена четырехкомнатных и более объектов в среднем составила 76 476 руб./кв. м (отмечаем снижение на 0,9%), — говорят в УПН.

Объем предложения при этом продолжает сокращаться. За четыре недели количество выставленных на продажу объектов на вторичном рынке уменьшилось на 8%. Через агентства недвижимости в городе предлагается к продаже 6,42 тыс. квартир.

Аналитики констатируют, что выбор у покупателей становится менее разнообразным, причем как в новостройках, так и на вторичном рынке.

Вице-президент УПН Эдуард Богданов рассказывает, что стоимость недвижимости в столице Урала ежемесячно бьет рекорды:

Цены максимальные, спрос ожидаемо должен скорректироваться, но государство в целях поддержки строительного сектора продлило льготную ипотеку. Все, кто хотел купить на этих условиях выгодно, — уже купил, благосостояние населения давно не растет... В краткосрочной перспективе 3-6 месяцев ожидать снижения цен на рынке жилья не приходится. Скорее в силу инертности рынка первичка будет показывать положительную динамику. Вторичку выгодно сейчас продавать, она набрала за год свои четыре честных процента.

Разогрела рынок недвижимости льготная ипотека под 6,5%, однако, по словам руководителя аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, рост стоимости недвижимости сводит на нет эффект льготной ипотеки:

После запуска льготной ипотеки цены на новостройки в большинстве городов выросли на 10-15%. Пока этот процесс не останавливается, и можно ожидать, что по итогам года многие предложения станут дороже на 15-20%. Рост цен на 20% на квартиры убивает все преимущество от снижения ипотечной ставки. Пока ставка в 6-6,5% выглядит привлекательной для многих потенциальных покупателей квартир, которые привыкли к более высоким показателям. Эмоционально это работает на принятие решений о выходе на рынок жилья.

В качестве доказательства Михаил Хорьков приводит подсчеты: ранее при цене квартиры в 4 млн руб. и первоначальном взносе 20%, который равен 800 тыс. руб., размер кредита составлял 3,2 млн руб. на 20 лет под 9% в год. В этом случае ежемесячный платеж оценивается 28 791 руб., а переплата за весь срок — 3,7 млн. руб.

Оформление льготной ипотеки происходит на фоне роста цен, так что стоимость квартиры возрастает до 4,8 млн. руб.(+20%). В этом случае первоначальный взнос составляет 960 тыс. руб. В итоге кредит в 3,8 млн на те же 20 лет под 6,5% в год стоит 28 630 руб. в месяц, с переплатой за весь срок 3 млн руб.

Ранее на DK.RU председатель комитета по аналитике Российской гильдии риэлторов Эльвира Епишина отмечала, что в некоторых регионах на сделки с ипотекой приходится 80% и более. При этом для рынка считается опасным, если на ипотеку приходится 75% всех сделок. По словам Эльвиры Епишиной, на рынке очевидно надувание финансового пузыря.