«Понимания, как играть вдолгую, нет. И делать вид, что ничего не происходит, нельзя»

2020 год всерьез изменил индустрию туризма и развлечений. Участники рынка говорят, что это только начало, впереди как минимум два года турбулентности.

Алиса Ларионова, сооснователь и директор семейного центра «Парк Сказов»:

— В Свердловской области, как и в целом по России, за период пандемии 30% компаний из сфер туризма и массовых развлечений оказались на грани банкротства. Эта цифра продолжает расти с каждым днем. Часть из них не смогли выполнить обязательства, потому что все деньги были пущены в оборот, на функционирование бизнеса, на зарплату сотрудникам и подрядчикам. Многие продукты и услуги закупаются заранее, вернуть деньги за них нельзя. Не стоит забывать про налоги и проблему их выплат. Их отсрочили, но не отменили. Иными словами, малый и средний бизнес сможет оттянуть проблему с налогами на несколько месяцев.

По нашему опыту, спрос на организацию выпускных праздников и новогодних корпоративов уменьшился почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Есть интерес со стороны организаций и учебных учреждений, как и раньше, но это только интерес, никакой конкретики. В условиях неопределенности и ограничений людям сложно принимать решения о посещении массовых мероприятий. Сказываются опасения компаний за здоровье своих подопечных и штрафы за массовые мероприятия.

Дополнительным останавливающим фактором в организации праздников является запрет губернатора Свердловской области от 28 октября, предполагающий усиление особого режима. Ограничение массовых мероприятий в помещениях до 50 человек ставит крест на их проведении. Уже существующие брони находятся на грани отмены, поскольку большинство наших клиентов заказывают выпускные, корпоративы и праздники на вечернее время и до утра. Часть же из них предполагает организацию на 50 и более человек.

С другой стороны, возникает еще одна патовая ситуация — компании не знают, как подстроиться под указ губернатора и одновременно произвести предоплату корпоратива без риска. В ресторанном и развлекательном бизнесе без предоплаты нет гарантии, что мероприятие состоится. Поэтому обеим сторонам страшно отступить от привычных порядков и страшно рисковать в условиях пандемии.

Под удар попала и такая популярная услуга Парка Сказов, как проведение новогодней ночи. Часть мероприятий мы проводим на улице, а на основную развлекательную программу выделяем наш ресторан. Но в этот раз возникает ситуация, когда Новый год праздновать нельзя, даже если это не корпоратив, а семейный отдых.

Что касается заключения договоров, предоплат и сопутствующей документации, то возникает почти безвыходная ситуация — мы не можем существенно изменить пункты договора, не спугнув клиентов. Предполагали увеличить срок возврата денег с 30 до 60 дней, но решили отказаться от этой идеи. В случае полного локдауна и закрытия Парка Сказов подстраховаться невозможно.

Сумма предоплаты для нас не изменилась и составляет так же 50%, а в некоторых случаях до 100%. Вместо этого мы решили оптимизировать часть затрат: договариваемся с партнерами на уменьшение предоплаты либо на постоплату. Так нам удается сохранить клиентов и не растерять лояльность. Подобные шаги позволят с меньшим ущербом для компании возвращать деньги заказчикам.

В то же время у нас меньше проблем с помещениями и запретом на проведение в них мероприятий, поскольку мы обладаем внушительной территорией в 20 га. Она позволяет рассредоточить людей на расстояние социальной дистанции и минимизирует количество контактов среди участников выпускных и мероприятий. Многие компании не могут предложить подобного варианта.

Рынок аниматоров, актеров и музыкантов следует заданному тренду в условиях пандемии. Объем заказов просел на 54%. Мы полностью не отказались от этой услуги, но и не возлагаем на нее больших надежд.

Большие компании скорее интересуются выездными мероприятиями и количеством наших сотрудников, готовых выехать на заказ. Пункт о болезни ведущего, как показала практика, также отпугивает клиентов от заключения договора. Предлагали нескольким компаниям его включить, итогом стал полный отказ от сотрудничества. Людям не хочется думать о плохом и негативном.

Основные наши выводы можно выразить в нескольких тезисах:

Невозможно подстраховаться никакими пунктами договора;

Включение защитных и нестандартных пунктов в договор отпугивает клиентов;

Деятельность бизнеса находится в новой агрессивной среде;

Не весь бизнес одномоментно перестроится под новые реалии;

Наличие дорогого закрытого помещения в пандемию потеряло ценность.

Конечно, мир не будет прежним. Возможно, это прозвучит банально, но так и есть. Пандемия сказалась не только на 2020 г., но серьезно повлияет на 2021 и 2022 годы. Новые нормы и ограничения меняют облик туристического и развлекательного бизнеса. Сегодня нет понимания, как действовать в долгосрочной перспективе, и делать вид, что ничего не происходит, мы не можем.

Но есть и позитивный момент — консолидация игроков на рынке. До этого казалось, что мы маленькие и незаметные компании для страны, и когда мы уйдем, никто и ухом не поведет, но оказалось, это не так, нас готовы поддерживать наши клиенты, знакомые и даже те, кто впервые о нас слышит. Мы поняли, что не нужно замалчивать проблемы, а следует делиться ими и просить помощи, хотя это и не очень приятно.

Наверное, екатеринбургский бизнес никогда не был так сплочен, как в эти сложные времена. Объединение людей и сообщества — это то, что помогает держаться на плаву. Коронавирус стал поводом для формирования общих ценностей, общего чувства причастности к решению проблемы.

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