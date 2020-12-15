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После расследований о причастности ФСБ к отравлению Навального прошли сутки. Кремль молчит

После расследований о причастности ФСБ к отравлению Навального прошли сутки. Кремль молчит
Иллюстрация: Личная страница на Facebook

Политик заявил, что обратится в ФСБ и СК из-за новых сообщений о своем отравлении. Официальной реакции на расследование о том, что к его отравлению причастны оперативники ФСБ, до сих пор нет.

#НАВАЛЬНЫЙ#НОВОСТИ

14 декабря издания Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, в котором утверждается, что оппозиционного политика Алексея Навального отравила нервно-паралитическим веществом «Новичок» спецгруппа сотрудников ФСБ. Журналисты-расследователи и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовали имена восьми человек, которых считают причастными к отравлению: они несколько лет посещали те же города, что и Навальный, с разницей в сутки. Сообщалось, что информацию удалось получить за счет данных биллинга их личных телефонов, уточнялось в публикациях. 

Сообщалось также, что отравление в Томске было вторым покушением на Навального: первая попытка состоялась в Калининграде за пару месяцев до этого, его жена Юлия чуть не погибла. Оппозиционер считает, что спецоперации не могли проводиться без ведома главы ФСБ Александра Бортникова и президента Владимира Путина.

Сегодня Навальный в эфире «Эха Москвы» сказал, что после публикации расследования направит в СК и ФСБ сообщение о преступлении — в соответствии со статьей Уголовно-процессуального кодекса. 

Кремль официально до сих пор не прокомментировал публикации. Как пишет «Медуза», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отменил ежедневные брифинги с журналистами 15 и 16 декабря — объяснив это подготовкой к большой пресс-конференции Путина 17 декабря.

Сам Путин прокомментировал отравление Навального на заседании президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Отвечая на вопрос члена Совета Николая Сванидзе, президент сказал, что по поводу отравления «известного фигуранта» проводится проверка. А на вопрос, можно ли открыть уголовное дело в рамках разбирательств, сказал: «Нет, нельзя. Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело».

Подробно о хронологии отравления Навального можно прочитать здесь.

Реакция 

Совладелец ритейлера DNS Дмитрий Алексеев назвал «шоком» первое ощущение после прочтения расследования про участников отравления Навального. 

Опровергнуть обвинения в том, что в России существует целая система внесудебных убийств, может только подробное и открытое расследование. Но увы, сейчас очевидно, что его не будет. Просто невозможно проводить уголовное расследование и не упереться в очевидные факты. Но что делать? Пока ни на одном официальном СМИ просто нет информации о расследовании, молчат даже телеграм каналы типа Незыгаря, но замолчать это дело просто невозможно. Но и что ни скажи, это будет только усугублять ситуацию, — считает бизнесмен.

 
Автор: Андрей Пермяков
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