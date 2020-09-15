«Он осознает свое состояние». Навальный собирается вернуться в Россию после выздоровления

Оппозиционер Алексей Навальный собирается вернуться в Россию, как только выздоровеет, об этом он сказал немецкому прокурору в разговоре об отравлении, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Германии.

Он полностью осознает свое состояние, полностью осознает, что произошло, и где он находится… Он не собирается отправляться в изгнание в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свою миссию, — рассказал газете чиновник.

Навальный не будет сотрудничать с российской стороной в совместном с Германией расследовании его отравления, сказал он немецкому прокурору. Сейчас политик находится под усиленной охраной полиции в берлинской клинике «Шарите», накануне стало известно, что его полностью отключили от аппарата ИВЛ, он может ненадолго вставать с постели.

Об этом стало известно несколько часов спустя после того как правительство ФРГ объявило, что независимые лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального веществом из группы «Новичок» — ранее к таким выводам пришли немецкие эксперты. Это укрепляет уверенность Берлина в причастности российских властей к покушению на жизнь политика.

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