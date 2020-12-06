Десять правил и шесть месяцев. На что обратить внимание, если хочется поменять все

Бизнесмен Скотт Янг рассказал, как менял свою жизнь много лет. Оказалось, что многого можно было добиться куда быстрее и проще. Выводы, сделанные предпринимателем.

Предприниматель и блогер Скотт Янг рассказывает, как за полгода изменить жизнь в лучшую сторону.

Янг поясняет, что начал работать над собой и качеством жизни много лет назад и перепробовал за это время много способов, удачных и не очень.

Метод проб и ошибок действует, но может отнять много времени и сил. Зная то, что я знаю сейчас, я бы порекомендовал себе — более молодому — совсем другие подходы. Но только если использует правильный фундамент. Если вы хотите улучшить свою жизнь, но не знаете, с чего начать, вот мои рекомендации.

1. Создайте безукоризненную систему производительности

Мы ошибочно считаем, что система производительности нужна лишь для того, чтобы сделать как можно больше дел. А на самом деле суть в том, чтобы организовать все ваши цели и усилия.

При самосовершенствовании люди сталкиваются с двумя проблемами:

Недостаток ресурсов. Вы чувствуете, что у вас недостаточно времени или энергии, чтобы сделать все, что вы считаете нужным.

Отсутствие последовательности. Вы ставите перед собой цель заниматься спортом каждый день, но через три дня забываете об этом.

Правильно построенная система продуктивности решает обе эти проблемы. Она не только помогает внимательно следить за ограниченными ресурсами, но и напоминает обо всем, что вы собирались сделать.

2. Делайте упражнения каждый будний день

Регулярные физические упражнения — это самое легкое достижение в жизни. Они дают массу преимуществ для здоровья, делают ум острее и улучшают настроение. И, в отличие от отношений или карьеры, они полностью в ваших руках.

Моей ошибкой в самом начале был непоследовательный график занятий. Я тренировался 3-4 раза в неделю, но не в одни и те же дни. В результате, пропустив день, я не считал это проблемой, ведь можно было позаниматься на следующий. К сожалению, в результате я пропустил больше тренировок, чем мне бы хотелось.

3. Читайте 30 минут каждый день

Самое важное, что вы можете сделать для достижения любой цели — просто действовать. Вторая по важности вещь — прочитать книги о том, как это лучше делать.

Большинство из нас слишком мало читает, это требует времени. Но тридцать минут в день, особенно в промежутках между другими делами в расписании, может выделить любой человек. Можно больше, но обязательно не меньше.

Следующий шаг — максимально упростить чтение. Мои советы:

Оформите подписку и слушайте аудиокниги. Это расширяет круг ситуаций, когда вы можете выделить на это 30 минут в день.

Покупайте много книг. Если ваш бюджет ограничен, регулярно ходите в библиотеку и берите кучу книг.

Не старайтесь дочитать каждую книгу до конца. Главное — читать много. Иногда попытки дочитать книгу приводят к тому, что вы вообще не хотите больше читать.

Всегда носите книгу с собой. Загрузите в смартфон приложение Kindle и удалите социальные сети. Вы можете читать вместо того, чтобы бесконечно листать всякую ерунду, которая не улучшает вашу жизнь.

4. Ведите еженедельный дневник

Что, если есть технология, которая расширяет возможности вашего разума? Которая позволяет мгновенно выгружать элементы из головы, чтобы их можно было идеально запомнить, позволяет увидеть связи между элементами, которые раньше не были видны, и делает вас намного умнее? Насколько ценным был бы для вас такой инструмент?

И я не предлагаю вам что-то купить, потому что технология, о которой я говорю, — запись от руки. Наша рабочая память — возможно, главный компонент интеллекта, — фундаментально ограничена. Письмо расширяет ее, давая нам временное хранилище для мыслей, прежде чем они вылетят из головы.

Также это способствует саморефлексии. Вы можете записать длинную серию мыслей, а затем прочитать ее — так вы одновременно формулируете идею и критикуете ее.

5. Проводите один разговор в неделю с кем-то, кто умнее вас

Самая большая ошибка, которую я совершил на заре работы над собой, заключалась в том, что я был слишком замкнутым. Я регулярно тренировался, придерживался своей системы продуктивности и читал книги… но когда доходило до общения, я тормозил.

Нужно раз в неделю общаться с человеком, который превосходит вас по крайней мере в одном измерении жизни. Если вы работаете над продвижением в карьере, поговорите с кем-то, кто на несколько шагов впереди вас в профессиональном плане. Если работаете над здоровьем, поговорите с человеком, который занимается в тренажерном зале. Если изучаете что-то, пообщайтесь с тем, кто уже сделал это раньше.

6. Отслеживайте каждую покупку

Много лет я записывал на специальные карточки любую трату. Когда денег было мало, это помогало использовать их максимально рационально.

В наши дни этот процесс не такой утомительный. Я использую электронную таблицу, которую можно быстро просмотреть и распределить расходы по категориям, но можно и установить специальное приложение.

Просто проверять баланс банковского счета — это с финансовой точки зрения то же самое, что решать, над чем работать, исходя из того, насколько вы заняты. Это слишком бесхитростно, чтобы как-то улучшить вашу жизнь.

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7. Стройте барьеры для вредных привычек

Для множества людей главные препятствия на пути к хорошей жизни — не отсутствие желания измениться, а обилие искушений, удерживающих нас на месте. Мы слишком много смотрим телевизор, слишком много играем в видеоигры, весь день листаем соцсети. Кто-то злоупотребляет алкоголем, курением или нездоровой пищей.

Самое простое решение — отказаться от всего этого. Воздерживайтесь от всего, что не делает вашу жизнь лучше. Для некоторых вредных привычек это, вероятно, лучшее решение, особенно если вы обнаружите, что поддаетесь им машинально.

Однако это кардинальное решение не всегда возможно. Я хочу иногда выпивать бокал вина или смотреть Netflix, даже если не хочу оказаться зависимым от них.

В этом случае главное — установка барьеров. Они нужны, чтобы удерживаться в заранее определенных пределах.

Самое основное — установить простое правило. «Не больше двух стаканов за вечер» или «Только один выпуск телешоу в день».

Следующий уровень — ограничить количество ситуаций, которые подталкивают вас к снисходительному отношению. «Я использую социальные сети только по утрам в выходные». Теперь вы даже не задумаетесь заглянуть туда в среду днем, потому что обычно делаете это в ином контексте.

8. Просыпайтесь вовремя каждое утро

Установите себе время, когда вы будете ложиться спать и просыпаться, и придерживайтесь его.

Регулярность позволяет хорошо распланировать все остальные дела. Если вы решили по утрам заниматься физическими упражнениями, но постоянно просыпаетесь позже, чем нужно, то никогда не добьетесь прогресса.

Вот как можно улучшить это:

Не нажимайте кнопку повтора на будильнике. Если вам сложно вставать по утрам, нужно выработать привычку вставать сразу же.

Выделите час перед сном для чтения, ведения дневника или тихих хобби. Это облегчит своевременное засыпание и даст вам больше энергии.

Сохраняйте этот режим и на выходных, если это возможно. Если ваша рабочая культура предполагает встречи с коллегами или вы одиноки и хотите пообщаться, это может быть сложно. Однако гораздо легче поддерживать постоянный график бодрствования, чем ложиться спать позже и отсыпаться на выходных.

9. Всегда нужен масштабный проект

Я предпочитаю проекты целям. Конечно, цели полезны, но без плана они зачастую остаются лишь фантазиями. Цель «Заработать миллион долларов» не поможет, если не вдохновит на конкретные действия. «Начни копить пенсию, откладывая 10% своего дохода каждый год» работает намного лучше.

Наличие большого проекта, над которым вы постоянно работаете, чрезвычайно помогает объединить все остальные основополагающие подходы. Очень часто усилия по самосовершенствованию просто разваливаются без каких-либо больших амбиций. Если вам не нужно каждый день вставать вовремя, зачем напрягаться?

Какие есть типы проектов? Я обычно использую четыре:

Карьерные проекты. Новые попытки улучшить мою профессиональную жизнь.

Учебные проекты. Это больше, чем просто чтение книг, но они не всегда достигают масштаба моих публичных вызовов.

Фитнес-проекты. Становиться сильнее, стройнее или иным образом готовиться к физической активности.

Творческие проекты. Рисование, программирование, изготовление или исполнение чего-либо.

Эта практика, если придерживаться ее годами, может принести самый лучший результат.

10. Новый опыт каждую неделю

Это может быть новый ресторан (или приготовление нового блюда дома), новое занятие, мероприятие или даже прогулка по району города, в котором вы никогда раньше не были.

Одна из проблем с производительностью — научившись лучше распоряжаться своим временем, вы выбираете виды деятельности, которые приносят удовлетворение. А это ограничивает вас теми действиями, которые вам уже известны. Вы избегаете всего нового, боясь, что это окажется пустой тратой времени.

Полезно не избегать спонтанности. Иногда результаты незначительны — вы узнаете о новом ресторане, который вам понравится, или открываете классный книжный магазин, о котором не знали. А иногда наоборот: вы можете познакомиться с людьми, которые изменят вашу жизнь.

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