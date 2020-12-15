«План на 2021 г.: никакого роста, бережливый подход и сокращение расходов»

Сложный 2020 год подходит к концу, но предпринимателям некогда расслабляться. Конец года — горячая пора, время планирования: финансового и стратегического. Как это делать в состоянии неопределенности?

Ирина Екимовских, основатель АГ «Капитал», член Общественного совета минфина, сопредседатель «Деловая Россия- Урал»:

— Еще в конце прошлого года владельцы малого и среднего бизнеса отмечали ряд негативных факторов и говорили о том, что в текущих условиях разумнее использовать консервативную стратегию планирования, которая не предполагает значительного роста, существенных инвестиционных вливаний, а скорее направлена на сохранение накопленного. Такой выбор они делали, еще не зная о пандемии коронавируса и о том, какие серьезные коррективы она внесет в деятельность компаний по всему миру.

Многие в 2019-м выбирали консервативные инвестиционные программы на 2020 год. Рисковать никто не хотел. В итоге бережливый подход, направленный на сокращение расходов, оказался правильным.

2020 год и пандемия коронавируса подталкивают к тому, чтобы и в дальнейшем придерживаться консервативного планирования.

При этом курс на осторожную финансовую стратегию на самом деле был взят бизнесом еще лет пять назад, когда началось повышение волатильности рубля и серьезно усилилось налоговое администрирование.

Банковский сектор активно включился в налоговый контроль, резко усилился контроль НДС и страховых взносов, существенно выросла стоимость транзакционных расходов, в частности банковских переводов и расходов на снятие наличных.

За последние пять лет условия ведения бизнеса для России изменились кардинально. Сегодня предприниматель несет колоссальные риски, ему очень сложно работать и принимать решения. У бизнеса огромная ответственность по всем фронтам: кредит не выдадут без личного поручительства, субсидиарная ответственность за неуплату налогов, которая распространяется на 10 лет, и, конечно, невероятно социалистическое трудовое законодательство, которое защищает только работников, но не работодателей.

Кроме того, увеличение налоговой нагрузки мы наблюдаем не только в рамках налогового администрирования, но и в повышении налоговых платежей, яркий тому пример — скорая отмена ЕНВД.

Конечно, российский человек всегда рассчитывает на лучшее и тянет до последнего, так что многие предприниматели надеялись, что ЕНВД не отменят, даже мне казалось, что наступит октябрь-ноябрь и власти откажутся от этого шага.

Все-таки этот налог в первую очередь касается ресторанного бизнеса и магазинов в ТРЦ, которые и так сильно пострадали во время пандемии, так что было бы разумно продлить понятный для этого бизнеса налоговый режим. Но, к сожалению, ЕНВД все-таки будет отменен.

Особенно сильно от этого пострадает малый и средний бизнес с оборотами свыше 150 млн руб. Такие организации имеют несколько точек продаж или несколько ресторанов и при переходе на упрощенный режим налогообложения будут ограничены в объеме выручки до 200 млн руб., а это полностью меняет всю модель бизнеса.

Финансовая модель таких компаний, скорее всего, не потянет общую систему налогообложения, а других вариантов практически не остается. Дробление бизнеса — это невероятный риск в сегодняшней ситуации, так что не очень понятно, какой выход существует для них.

При этом весной государство протянуло руку помощи предпринимателям, была оказана поддержка особо пострадавшим отраслям, но не думаю, что это было сделано из-за того, что малый и средний бизнес очень важен для государства. Скорее тут сыграл страх социальной напряженности, которая может возникнуть, если не помочь.

Потому что у нас в малом и среднем бизнесе занято порядка 15% населения. Так что власти, скорее всего, боялись резкого роста безработицы. Второй момент: поддержку бизнесу оказывали все государства, и нашему хотелось быть не хуже всех. И, хотя по объему поддержки бизнеса наша страна не была в лидерах, тем не менее, финансовые вливания, в частности, выплата МРОТ сотрудникам, помогли выжить многим предприятиям в период с апреля по сентябрь.

В целом, если говорить о состоянии малого и среднего бизнеса в 2020 г., о тех компаниях, которые не относятся к особо пострадавшим отраслям, то у них не все так плохо, как принято думать: выручка в некоторых секторах даже растет. Предприниматели это связывают в том числе с субсидиями, которые были выданы гражданам, а значит, деньги были влиты в экономику. Так что вторая половина третьего и начало четвертого квартала — это было время оживления для малого бизнеса: люди довольно охотно тратили деньги, продажи в компаниях росли.

Чего ждать от 2021 года?

Если говорить о глобальных тенденциях следующего года, то я бы не стала говорить о значительном росте. Минфин обещает восстановление экономики при позитивном сценарии, но все-таки следует действовать осторожно. Опять же, скорее всего, следует придерживаться консервативной стратегии планирования, думать о коэффициентах устойчивости и формировать резервы.

Конечно, в ситуации неопределенности стоит использовать систему гибкого бюджетирования, когда бюджет пересматривается и корректируется ежеквартально.

В любом случае работать будем, другое дело, с каким настроением. Ведь даже закрытие бизнеса — это месяцы работы, потому что просто так взять и все остановить не получится. Процедура ликвидации компании довольно продолжительная.

Несмотря на всю неопределенность, уже сегодня можно подготовиться к налоговым изменениям 2021 г.:

1. Главное изменение — отмена ЕНВД. Предпринимателям, которые использовали вмененку, необходимо просчитать подходящий налоговый режим и подать заявление до конца года.

2. Повышение НДФЛ для тех, чей годовой доход больше 5 млн руб. Вместо 13% придется платить 15%, если твоя зарплата больше 416 тыс. руб. Этот закон касается фонда оплаты труда, доходов от ценных бумаг, но не касается дохода от продажи имущества.

3. С 2021 г. вводится НДФЛ с банковских вкладов свыше 1 млн руб.

4. С 1 января 2021 г. начинает действовать льготный тариф по страховым взносам для ИТ-компаний. Вместо 14% они будут платить 7,6%. Льготу может получить компания, которая имеет сертификат о государственной регистрации, осуществляет деятельность в области информационных технологий, причем выручка от этого вида деятельности должна составлять более 90%. Есть условие и о количестве сотрудников: не менее семи человек. Я считаю, что данная льгота — беспрецедентная мера, которая формально делает Россию налоговой гаванью для ИТ-компаний.

5. Также с 1 июля 2021 г. заработает национальная система прослеживаемости товара. Сейчас готовится перечень товаров, которые будут включены в нее с момента пересечения границы и до их реализации. Это будет система, подобная ЕГАИС. Уже понятно, что прослеживать будут холодильники, мониторы, стиральные машины, детские коляски и так далее.

6. В 2021 г. сохранится курс на увеличение самозанятых в России. Это тенденция, которая в перспективе может изменить трудовой рынок страны.

7. В 2020 г. у нас был принят закон о поощрении и развитии инвестиционной деятельности. В следующем году он начнет работать в полную силу. Для компаний-инвесторов предусмотрены налоговые льготы и возмещение расходов на инфраструктуру. Очень интересно, как закон будет работать, но то, что государство стимулирует инвестиционную активность, — прекрасно.

8. Наконец-то узаконили «удаленку». С 01 января можно будет отправлять сотрудников на дистанционную работу уже на основании Трудового кодекса.

Планируя 2021 г., нужно понимать, что план — это всегда предположение. Вне зависимости от того, насколько ситуация неопределенная, а она у нас сейчас именно такая, я выступаю за то, что финансовый план иметь нужно. Важно понимать, чего вы хотите от своей компании в следующем году, несмотря на самые неопределенные обстоятельства. Эти намерения очень важно зафиксировать на бумаге, поставить под этим планом свою подпись, подпись команды, рассказать о планах всему миру.

Все-таки, как говорил господин Франклин, «не составлять план — значит планировать свое поражение».

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