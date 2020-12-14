В Екатеринбурге начались работы на известном долгострое

В центре Екатеринбурга еще в 2017 г. должны были сдать дом, где жилье продавалось по 130 тыс. руб. за квадратный метр. Стройку возобновляет новый инвестор.

Дом в переулке Гаринский рядом с Дворцом Молодежи достраивает компания «Атомстройкомплекс». Как рассказали DK.RU в компании, на объекте завершается обследование технического состояния здания и инженерных сетей.

Строители готовятся к пуску тепла, после чего перейдут к работам по утеплению контура, внутренней черновой отделке и проведению сетей. В комплексе высокого класса запроектировано 116 квартир. Почти половина из них уже выкуплена дольщиками. Передать им квартиры компания «Атомстройкомплекс» планирует через год, — сообщили в «Атомстройкомплексе».

История с недостроем, расположенным в центре города, длится давно. Изначально планировалось сдать его в начале 2017 г., однако у застройщика — компании «БЗСКСтройИнвест» — начались финансовые трудности, из-за чего встала стройка не только в Екатеринбурге, но и на объектах в других городах области — ЖК «Березки» в Березовском и ЖК «Оптимист» в Первоуральске. Позже стало известно, что компания обанкротилась, а в отношении главы компании Александра Фрибуса возбудили уголовное дело за мошенничество с деньгами дольщиков. По данным прокуратуры, сумма ущерба составила около 200 млн руб. Стройку заморозили, но весной прошлого года возобновили: ее пообещала достроить группа инвесторов, в том числе и Сбербанк, однако в конце прошлого года кредитная организация вышла из проекта, и дом остался недостроенным. При этом дольщикам пришлось выложить за квартиры в элитной высотке значительные суммы: квадратный метр жилья в ней стоит около 130 тыс. руб. Квартиры приобрели 54 дольщика.

Осенью 2020 г. стало известно, что за завершение 25-этажного дома возьмется «Атомстройкомплекс». Контролировать объемы строительно-монтажных работ, их стоимость и затраты инвестора будет управление капитального строительства Свердловской области, сообщали DK.RU в региональном минстрое.