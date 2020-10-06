Элитный жилой долгострой завершат до конца 2021 года

Строительство элитного дома на пересечении улиц Московская и переулка Гаринский в Екатеринбурге возобновится в ноябре 2020 г. За завершение 25-этажного дома возьмется «Атомстройкомплекс». Контролировать объемы строительно-монтажных работ, их стоимость и затраты инвестора будет управление капитального строительства Свердловской области, сообщили DK.RU в региональном минстрое.

В «Атомстройкомплексе» DK.RU рассказали, что завершить строительство планируется к концу 2021 г.

До конца ноября мы планируем пройти все предусмотренные законом официальные процедуры по оформлению права на выполнение работ. Параллельно с этим мы выполним аудит проектной документации на предмет ее комплектности, соответствия текущим требованиям законодательства, проведем техническую оценку состояния и качества конструкций и реализованных решений. После этого будет определен перечень предстоящих работ. Мы рассчитываем завершить работы раньше срока и постараемся передать ключи гражданам к концу следующего года, — сказал генеральный директор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.

История с недостроем, расположенным в центре города, длится давно. Изначально планировалось сдать его в начале 2017 г., однако у застройщика — компании «БЗСКСтройИнвест» — начались финансовые трудности, из-за чего встала стройка не только в Екатеринбурге, но и на объектах в других городах области — ЖК «Березки» в Березовском и ЖК «Оптимист» в Первоуральске. Позже стало известно, что компания обанкротилась, а в отношении главы компании Александра Фрибуса возбудили уголовное дело за мошенничество с деньгами дольщиков. По данным прокуратуры, сумма ущерба составила около 200 млн руб. Стройку заморозили, но весной прошлого года возобновили: ее пообещала достроить группа инвесторов, в том числе и Сбербанк, однако в конце прошлого года кредитная организация вышла из проекта, и дом остался недостроенным. При этом дольщикам пришлось выложить за квартиры в элитной высотке значительные суммы: квадратный метр жилья в ней стоит около 130 тыс. руб. Квартиры приобрели 54 дольщика.

При этом механизм компенсации затрат новому застройщику, по информации DK.RU, пока не определен. Но обычно в таких случаях после завершения объекта компания в обмен на помощь дольщикам получает земельные участки под застройку.

Схема «земля в обмен на квартиры» активно используется в Свердловской области, но зачастую застройщики годами не могут получить обещанную землю и выйти на стройку. В частности, Валерий Ананьев не раз рассказывал, с какими проблемами сталкиваются строители.

По данным регионального минстроя, в Свердловской области в план-график мер поддержки обманутых дольщиков входит 29 жилых домов, которые возводятся на 20 площадках. При их строительстве от действий недобросовестных застройщиков пострадало 867 человек.