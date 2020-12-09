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Утечка данных заболевших ковидом, Путин возмущен нехваткой денег на еду. Главное 9 декабря

Утечка данных заболевших ковидом, Путин возмущен нехваткой денег на еду. Главное 9 декабря
Иллюстрация: Pikist.com

В Москве произошла масштабная утечка данных людей, переболевших коронавирусом — ее признали и в мэрии. Кремль отрицает, что у президента есть одинаковые кабинеты.

#НОВОСТИ

О массовой утечке персональных данных порядка 300 тыс. человек стало известно утром 9 декабря, сообщало издание Readovka. Ссылки на телеграм-чаты московских больниц и станций скорой помощи, а также гугл-таблицы с информацией о москвичах, переболевших коронавирусом, появились в сети. Там содержались имена и фамилии, адреса, иногда паспортные данные, а также информация о течении болезни и анализах. 

Утечка данных произошла из-за человеческого фактора, хакерской атаки не было, заявил глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

Утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам, — привел комментарий Лысенко оперативный штаб по контролю за коронавирусом.

Путин назвал недопустимой нехватку у людей денег на еду

Президент России Владимир Путин назвал недопустимой ситуацию, когда людям не хватает денег на продукты питания. Как пишет ТАСС, на совещании с членами правительства он потребовал обратить на это особое внимание.

Мы сейчас поговорим еще на следующем совещании по экономическим вопросам поподробнее на все эти темы, но смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? «В Советском Союзе есть все, только не всем хватает». Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», — сказал президент.

Кремль отрицает наличие у Путина двух одинаковых кабинетов в Москве и Сочи

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «ерундой» и «неправдой» информацию о том, что для Владимира Путина обустроили два кабинета-близнеца в подмосковном Ново-Огарево и в сочинской резиденции Бочаров ручей. Он заявил, что публикации об этом являются информационной атакой на президента.

Это неправда. То, что было написано, я еще раз повторяю, — это компоненты такой, знаете, информационной кампании, информационной атаки, которая, конечно, не может достигнуть своей цели. Это неправда. Вы знаете, что президент ежедневно проводит публичные мероприятия. Никаких одинаковых кабинетов нет, у президента много кабинетов в разных городах, он ими пользуется, и вы все это видите, — сказал Песков.

Автор: Андрей Пермяков
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