В Екатеринбург прибыла вакцина от COVID-19

Партия из тысячи доз «Спутника V» поступила в Екатеринбург из Москвы. Ее поставят тем, кто не болел COVID-19 в последние шесть месяцев. При этом в регионе разрабатывают и собственную вакцину.

В первую очередь прививать будут врачей, работающих с пациентами с коронавирусом, и сотрудников образовательных организаций. По словам главного эпидемиолога областного минздрава Галины Борисевич, вакцина «Спутник V» предназначена для людей в возрасте от 18 до 60 лет.

Важно, чтобы за последние шесть месяцев они не болели коронавирусом. Также при постановке вакцины мы учитываем и с осторожностью относимся к хроническим заболеваниям, — цитирует эпидемиолога департамент информполитики губернатора региона.

Вакцина «Спутник V» двухфазная, ее ставят дважды с промежутком в 21 день. Она транспортируется в двух вариантах упаковки: индивидуальные ампулы на одного человека нужно использовать в течение 30 минут, ампулы на пять человек — в течение двух часов. Перевозится и хранится вакцина при минус 18 градусах. Ранее сообщалось, что необходимые условия хранения обеспечить пока могут не все медучреждения. Однако, по данным региональных властей, в области для этого достаточно ресурсов.

По словам Галины Борисевич, новая вакцина требует особого обращения, поскольку быстро размораживается и повторному замораживанию не подлежит:

Этим техническим навыкам мы обучили наших сотрудников. В целом ничего необычного в работе с данной вакциной нет.

Известно, что до конца года в регион должны прийти еще порядка 4 тыс. доз вакцины. Также поступление ожидается в начале года для более массовой вакцинации.

При этом в Свердловской области разрабатывается собственная вакцина от коронавируса под названием «Урал». Депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Александр Петров рассказал ЕАН, что она будет изготавливаться на основе генно-модифицированных организмов и формировать иммунитет на год и больше. Большая часть вакцин ориентирована на выработку антител, которая длится три месяца, защищая от реальной угрозы. Разработка уральских ученых направлена на то, чтобы научить организм оперативно распознавать вирус, что будет формировать более устойчивый иммунитет.

Разработка вакцины начата еще в январе 2020 г., сейчас она выходит на стадию доклинических испытаний. Ожидается, что они завершатся к февралю, а затем начнутся испытания на добровольцах.

По данным регионального оперштаба на 10 декабря, в Свердловской области выявлено 392 новых случая COVID-19, 208 из них — в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев составляет 50 168. Выписано 396 человек (общее число выписанных 42 426). Зарегистрировано 14 случаев смерти больных COVID-19 (общее число случаев — 1 162).