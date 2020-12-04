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В Свердловскую область поступит 4,7 тыс. доз вакцины от коронавируса

В Свердловскую область поступит 4,7 тыс. доз вакцины от коронавируса
Автор фото: Никита Дубинский. Иллюстрация: Екатеринбург.рф

В регионе в ближайшие дни ждут получения партии вакцины «Спутник V». Ее будут ставить людям из групп риска, однако обеспечить необходимые условия хранения пока могут не все медучреждения.

#МЕДИЦИНА#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Свердловская область получит не менее 4,7 тысячи доз «Спутника V», вакцины от коронавируса. Как написал на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев, это произойдет «со дня на день».

Буквально на днях Президент РФ говорил, что в течение нескольких дней будет выпущено больше двух миллионов доз. Это позволит дать старт важному с клинической точки зрения этапу, когда иммунизацию пройдут желающие из групп риска. Прежде всего, это медики, работающие в инфекционных госпиталях, учителя, сотрудники правоохранительных органов. Мы находимся в постоянном контакте с федеральным центром, отслеживая информацию о поставках, порядках иммунизации, выпуску вакцин. И готовы к тому, чтобы организовать процесс вакцинации, — сообщил губернатор.

В Свердловской области тестовая вакцинация уже идет, но не все больницы могут обеспечить необходимые условия для хранения вакцины. Для этого нужна специальная холодильная камера, которую уже планирует приобрести ФБУЗ «Медико-санитарная часть №32». Больница опубликовала соответствующий лот на госзакупках, уточняет JustMedia.ru. Одна такая камера стоит 55 тыс. руб., именно для вакцины «Спутник V» требуются специальные условия хранения, обеспечивающие «холодовую цепь». Препарат может храниться при минус 18 градусах. Перед применением его необходимо разморозить.

Судя по приказу минздрава Свердловской области «Об организации иммунизации против новой коронавирусной инфекции, вызываемой COVID-19 в Свердловской области», необходимого оборудования нет еще и в ЦГБ №3, ГКБ №14, ЦГКБ №24 и ГКБ №40.

Массовая вакцинация населения от коронавируса начнется в январе следующего года, заявил ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Он говорил, что всем желающим прививки поставят до марта 2021 г., писал DK.RU.

По данным регионального оперштаба на 4 декабря, в Свердловской области подтверждено 390 новых случаев COVID-19, 160 из них выявлено в Екатеринбурге, выписано 385 человек, зарегистрировано 16 случаев смерти. Общее число зарегистрированных случаев заражения достигло 47 835, выписано 40 069 человек. 

Автор: Анна Хлебникова
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