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Екатеринбург вошел в список городов, откуда будут восстанавливать зарубежное авиасообщение

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Екатеринбург вошел в список городов, откуда будут восстанавливать зарубежное авиасообщение
Иллюстрация: obltv.ru

Росавиация утвердила шесть городов в России, которые до полного возобновления международных авиарейсов станут внутрироссийскими хабами для отправки пассажиров за рубеж и приема людей оттуда.

#КОРОНАВИРУС#КАРАНТИН#ТУРИЗМ

Росавиация отправила правительству РФ свои предложения по восстановлению международного сообщения. Екатеринбург вошел в число городов, которые планируется использовать как место пересадок на зарубежные рейсы. Также в этом списке Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

Небольшое число выбранных для хабов городов продиктовано рекомендациями Роспотребнадзора.

Так минимизируются риски распространения коронавирсной инфекции, поскольку будет проще контролировать пассажиропоток, а в случае заражения — легче отследить заболевших и отправить их на карантин, — уверены в ведомстве.

Организация внутренних хабов — первый шаг алгоритма возобновления международных полетов. На втором улететь можно будет из любого аэропорта, но не в любую страну. Перечень государств, разрешенных к посещения, будет формировать Роспотребнадзор. Обновлять его намерены раз в две недели.

Длительность первого этапа — полмесяца. Возможно, первые международные рейсы из Кольцово вылетят уже 1 августа: пока ограничения на полеты продлены до этого числа.

Напомним, 27 марта Россия закрыла свои воздушные границы, запретив регулярные и чартерные рейсы в другие страны. Для россиян, оказавшихся в этот момент за рубежом, организовали специальные вывозные рейсы. В начале июня правительство несколько ослабило ограничения, разрешив выезд из страны в целях работы, учебы, лечения, а также ухода за больными родственниками. писал DK.RU.

Из-за резкого снижения полетной программы авикомпании понесли больше убытки. Так, глава авиакомпании Сергей Скуратов прогнозировал, что потери перевозчика по итогам года могут составить 30 млрд руб. Компания даже отказалась от выплаты дивидендов акционерам. Сейчас «Уральские авиалинии» договариваются с банками о льготных кредитах и реструктуризации текущей задолженности. В частности, компания уже получила от Сбербанка 3 млрд руб, на льготных условиях.

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