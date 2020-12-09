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Илон Маск: «Когда я провожу время в конференц-зале вместо завода, дела идут наперекосяк»

Илон Маск
Илон Маск. Иллюстрация: wikipedia.org

Основатель SpaceX и Tesla считает, что руководители сегодня слишком увлечены собраниями и презентациями. Куда разумнее проводить время в цеху и проговаривать детали с заказчиками.

#МОЙ БИЗНЕС#ЛАЙФХАКИ

Известный на весь мир предприниматель Илон Маск посетовал на то, что нынешние руководители слишком увлекаются презентациями и собраниями. Основатель SpaceX и Tesla считает, что главам компаний нужно обращать больше внимания на совершенствование их продуктов и услуг. Об этом он заявил на ежегодном саммите совета руководителей The Wall Street Journal.

«Уделяют ли руководители корпоративной Америки достаточно внимания улучшению продукта? Я думаю, ответ — нет. <...> Тратьте меньше времени на финансы, проводите меньше времени в комнатах для собраний, тратьте меньше времени на PowerPoint и больше на попытки сделать ваш продукт настолько замечательным, насколько это возможно», — заявил Маск.

Бизнесмен подчеркнул, что компания сама по себе ценности не имеет, она важна лишь в той степени, в какой эффективно распределяет ресурсы для создания товаров и услуг. Именно поэтому руководителям стоит чаще бывать на производстве и больше взаимодействовать с клиентами. Также Маск подчеркнул, что инновации часто связаны не с какой-либо прорывной идеей, а с фокусом на постоянное совершенствование.

Просто будьте абсолютными перфекционистами в отношении продукта, который производите, или услуг, которые предоставляете. Если вы их не любите, не ждите, что другие будут, — заявил предприниматель.

Бизнесмен также пояснил, что выработка мышления, ориентированного на продукт, — это навык, которому можно научиться. Он сам, будучи руководителем SpaceX и Tesla, неоднократно ошибался.

Когда я провожу слишком много времени в конференц-зале, как правило, дела идут наперекосяк, — пояснил он. — Когда же провожу время в заводском цеху или использую автомобили, думая о ракетах, дела идут лучше.

Напомним, несколько дней назад Маск заявил, что его компания сможет доставить человека на Марс через шесть лет «с высокой долей вероятности».

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Автор: Александра Клименко
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