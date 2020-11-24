Разбогател на $100 млрд за год: Илон Маск обогнал Билла Гейтса и стал вторым миллиардером

с начала года состояние Илона Маска выросло почти в пять раз: возглавляемая им компания Tesla в 2020 г. резко увеличила капитализацию.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал вторым в рейтинге миллиардеров, который составляет Bloomberg: его состояние на 24 ноября выросло на $7,24 млрд до $128 млрд. Таким образом, он обогнал Билла Гейтса, чьи активы оцениваются примерно в такую же сумму. Первое место в рейтинге занимает глава Amazon Джефф Безос — его состояние оценивается в $182 млрд.

Илон Маск оказался главным бенефициаром пандемии коронавируса: с начала года его состояние увеличилось на $100 млрд. Это даже больше, чем у Джеффа Безоса, который разбогател на $67 млрд. Капитализация Tesla сейчас составляет $494,6 млрд. В начале года Маск был 35-м в рейтинге миллиардеров.

Кроме того, сразу на 58 млрд до $65,1 млрд выросло состояние китайского бизнесмена Чжуня Шаньшаня, владельца производителя бутилированной воды Nongfu Spring: после IPO стоимость акций его компании резко выросла.

Tesla много лет была убыточной компанией, но последние пять кварталов показывает прибыль. В июле-сентябре чистая прибыль компании составила $331 млн, а выручка — $8,771 млрд с $6,303 млрд годом ранее. Tesla подтвердила, что ее целью на 2020 г/ остается продать более 500 000 автомобилей.