Николай Шамалов больше не акционер банка «Россия» после развода сына с дочерью Путина

После того как его сын Кирилл Шамалов развелся с Катериной Тихоновой, предполагаемой дочерью президента, его отец, давний знакомый Путина, потерял часть своих активов.

Соучредитель дачного кооператива «Озеро» и близкий знакомый президента Николай Шамалов вышел из числа акционеров банка «Россия», пишет The Bell. Шамалов был совладельцем банка с 2004 г., на 2018 г. ему принадлежало 9,643% акций, но, согласно отчету за 2019 г., больше он не значится акционером. «Россия» раскрывает акционером с долями более 5%, так что он мог сохранить часть доли.

Снижение доли Шамалова в банке или вовсе выход из числа его акционеров произошло после развода его сына Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой, предполагаемой младшей дочери Владимира Путина: они поженились в 2013 г., а, по сообщениям СМИ, развелись в 2017-м.

После этого семья Шамаловых вышла из нескольких крупных активов. Так, доля Кирилла Шамалова в «Сибуре» снизилась с 20,9% до 3,9%, он также продал доли в компаниях «Сибцемент» и «Русская цементная компания».