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Николай Шамалов больше не акционер банка «Россия» после развода сына с дочерью Путина

Николай Шамалов больше не акционер банка «Россия» после развода сына с дочерью Путина
Иллюстрация: Яндекс.Панорамы

После того как его сын Кирилл Шамалов развелся с Катериной Тихоновой, предполагаемой дочерью президента, его отец, давний знакомый Путина, потерял часть своих активов.

#ИХ ДОХОДЫ#НОВОСТИ

Соучредитель дачного кооператива «Озеро» и близкий знакомый президента Николай Шамалов вышел из числа акционеров банка «Россия», пишет The Bell. Шамалов был совладельцем банка с 2004 г., на 2018 г. ему принадлежало 9,643% акций, но, согласно отчету за 2019 г., больше он не значится акционером. «Россия» раскрывает акционером с долями более 5%, так что он мог сохранить часть доли. 

Снижение доли Шамалова в банке или вовсе выход из числа его акционеров произошло после развода его сына Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой, предполагаемой младшей дочери Владимира Путина: они поженились в 2013 г., а, по сообщениям СМИ, развелись в 2017-м.

После этого семья Шамаловых вышла из нескольких крупных активов. Так, доля Кирилла Шамалова в «Сибуре» снизилась с 20,9% до 3,9%, он также продал доли в компаниях «Сибцемент» и «Русская цементная компания». 

 
 
Как сообщалось ранее, Кирилл Шамалов в 2015 г. приобрел 3,8% нефтехимической компании «Сибур» по цене в 3,8 млн раз ниже рыночной — всего за 100 долларов. По независимым оценкам, этот пакет стоил бы минимум $380 млн. Это главный вывод расследования репортеров «Важных историй», которые в начале 2020 г. получили доступ к архиву электронной почты Шамалова. 
Автор: Андрей Пермяков
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