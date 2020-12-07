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Как бывший зять Путина стал миллиардером. В Кремле считают версию «подгонкой слухов»

Как бывший зять Путина стал миллиардером. В Кремле считают версию «подгонкой слухов»
Иллюстрация: Фотобанк Moscow-Live

Из архива взломанной электронной почты Кирилла Шамалова стало известно, что тот купил за бесценок акции компании «Сибур» и тратил миллионы на обустройство роскошных особняков.

#НОВОСТИ

Бывший предполагаемый зять президента Владимира Путина Кирилл Шамалов в 2015 г. приобрел 3,8% нефтехимической компании «Сибур» по цене в 3,8 млн раз ниже рыночной — всего за 100 долларов. По независимым оценкам, этот пакет стоил бы минимум $380 млн. Это главный вывод расследования репортеров «Важных историй», которые в начале 2020 г. получили доступ к архиву электронной почты Шамалова. Документы журналистам предоставил анонимный источник, который, скорее всего, получил доступ к почте Шамалова, воспользовавшись данными из масштабной базы взломанных аккаунтов. 

В архиве обнаружилось более 10 тыс. писем с 2003 по 2020 гг., изучение и верификация документов заняли почти год. Из них следует, что Шамалов вместе с предполагаемой дочерью президента тратил миллионы на обустройство особняков в России и Франции, тогда как президент России запретил элитам владеть зарубежными активами.

Кроме того, Кирилл Шамалов мог использовать свое положение и знакомства с разными высокопоставленными чиновниками России для продвижения собственных интересов и интересов своих деловых партнеров. Сам Шамалов и Катерина Тихонова, предполагаемая дочь президента, отвечать на вопросы журналистов отказались. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналистов назвал статью «подгонкой слухов». «Все это, как правило, иногда умелая, иногда нет подгонка разных слухов, зачастую не имеющих ничего общего с реальностью. И соответствующим образом мы к этому относимся. Мы знаем более или менее, кто является организатором этой деятельности, этой работы. Мы знаем, что эта работа будет продолжаться», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Песков добавил, что в «Кремле более или менее знают, кто является организатором этой работы», но называть имена не стал. «Нам достаточно знания того, кто они есть», — сказал он.

Автор: Андрей Пермяков
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