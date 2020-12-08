Набиуллина обвинила банки во «впаривании» людям инвестпродуктов и требует принять меры

ЦБ предлагает на 1,5-2 года запретить продажу сложных инвестиционных инструментов неопытным россиянам. Пока соответствующий закон не вступил в силу, могут пострадать многие, уверены в регуляторе.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против «впаривания» россиянам сложных инвестпродуктов. В ЦБ предложили на полтора-два года запретить продажу сложных инвестиционных инструментов неопытным инвесторам, сообщает РБК.

Во время выступления в Совете Федерации Набиуллина пояснила, что инициатива призвана защитить россиян, пришедших на фондовый рынок в этом году. Так как новые правила продажи инвестпродуктов неопытным инвесторам вступят в силу только с 2022 года, сейчас банки и финансовые организации могут злоупотреблять отсрочкой и вводить в заблуждение клиентов.

Сейчас мы видим, как финансовые организации стараются использовать тот срок, который был дан на адаптацию, чтобы, извините за выражение, «впарить» людям продукты, которые не подходят для неквалифицированных инвесторов. Когда у людей, например, заканчивается срок депозита, им предлагают в том же банке не продлить депозит, а купить альтернативу, забрасывая неподготовленного человека пустыми словами вроде «защиты капитала», «гарантированной доходности, — сказала Набиуллина. По словам главы ЦБ, ситуацию «нужно исправлять немедленно».

Банк России предлагает на 1,5–2 года ввести прямые ограничения на продажу сложных инвестпродуктов неквалифицированным инвесторам, заявила Набиуллина. Речь идет о запрете предлагать таким клиентам структурные продукты, продукты с плечом (торговля на заемные деньги) или с иностранной составляющей в базовом активе. Это необходимо, пока не заработает институт тестирования инвесторов и получения квалификации, пояснила председатель ЦБ.

Напомним, в июле 2020 года Госдума приняла закон о категоризации инвесторов на рынке ценных бумаг. Документ был внесен в парламент правительством в конце 2018 года и обсуждался более полутора лет. Закон предполагает деление инвесторов на две группы — квалифицированных и неквалифицированных. Для последних будут действовать ограничения на покупку определенных видов бумаг или инвестинструментов.

«Мы будем вводить так называемые ключевые информационные документы — это понятное, прозрачное описание финансового продукта. Там будет описан и сам продукт, и риски, и продавец будет обязан знакомить с ним инвестора — обычного гражданина. И важен закон о правилах продажи инвестиционных финансовых продуктов, мы считаем, что надо наказывать за мисселлинг (продажу одного финансового продукта под видом другого — ред.). Такой законопроект уже разработан совместно с Минфином, надеемся, Совет Федерации поспособствует его скорейшему принятию», — заключила глава ЦБ.

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