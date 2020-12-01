ЦБ готовит революцию на финансовом рынке страны. Бизнес спрашивают, как сделать лучше

Система лицензирования на финансовом рынке России совсем скоро может измениться. По задумке, это даст компаниям возможность работать более гибко и предлагать клиентам больше услуг.

Центробанк России планирует изменить механизм лицензирования на финансовом рынке. Под реформу попадут все институты, пишет РБК. Опросник о реформе уже разослали компаниям.

Изменения ждут все финансовые институты, в том числе банки, профучастников рынка ценных бумаг, страховые и управляющие компании и др. также предполагается возможность получения лицензии финансового института непрофильной компанией. Это может быть базовая лицензия, на основании которой компания сможет получить разрешение на отдельный вид деятельности.

В опроснике, который разослал Центробанк, спрашивается, как компании видят будущие изменения. Регулятор спрашивает, какие виды финансовой деятельности в дальнейшем могут или должны сопутствовать деятельности нефинансовых компаний (интернет-сервисов, соцсетей, маркетплейсов и др.). Также ЦБ интересуется, целесообразно ли выдавать лицензии на проведение определенных операций любому юрлицу.

Например, выдача лицензии на осуществление платежей без открытия счета торговой сети, возможность допуска к участию в организованных торгах на бирже по отдельным видам операций, — уточняют в Центробанке.

В ближайшее время будет опубликован доклад о совершенствовании допуска на финансовый рынок, сообщил регулятор.

Комментируя новость, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил, что новый порядок регулирования необходим, ведь создание и развитие экосистем несут в себе риски для финансовой системы. Сейчас Банк России видит не все риски, поэтому может не принять вовремя меры для предотвращения проблем.

Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева считает, что в России необходим переход от лицензирования по формальному признаку к генеральным лицензиям. Она привела в пример западные юрисдикции, где действуют банковская, страховая и инвестиционная лицензии. Глава совета директоров НПФ «Будущее» Галина Морозова пояснила, что финансовая компания с лицензиями на разные виды деятельности сможет предложить клиентам более гибкие продукты, что сейчас востребовано у потребителей.

Еще один источник на финансовом рынке заявил, что проще и быстрее было бы не реформировать механизм лицензирования, а убрать с ряда лицензий лишние ограничения.

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