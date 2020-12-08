Доходы упадут, расходы урежут. Бюджет Екатеринбурга-2021 прошел первое чтение

Екатеринбургская городская дума приняла в первом чтении проект бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов. Большинство одобрило финансовый документ: за проголосовал 31 депутат, против — один.

В следующем году бюджет города будет дефицитным: доходы городской казны составят 47,2 млрд руб., расходы — 48,8 млрд руб., дефицит — 1,6 млрд руб. В планах постепенное снижение дефицита: если в будущем году он составит 7,1%, то в 2022 г. показатель должен уменьшиться до 6,8%, а в 2023 — до 5,9%. Доходы в это время предполагаются на уровне 44,7 млрд руб. и 41,2 млрд руб., расходы — 46,4 млрд руб. и 42,8 млрд руб. соответственно.

В бюджете на следующие годы заложено меньше денег на строительство новых школ и дорог, но при этом он все равно останется социально-ориентированным. В частности, в 2021 г. 53,6% расходов потратят на образование, 7,6% — на социальную политику. Среди приоритетов — выплаты зарплат бюджетникам, поддержка культуры и спорта, завершение строительства объектов, имеющих высокую степень готовности.

При этом городская казна в ближайшие годы потеряет значительную сумму. Как пояснил глава города Александр Высокинский, из-за падения доходов бюджета в этом году город не мог софинансировать часть заявленных проектов, поэтому ему было отказано в поступлении средств из других бюджетов.

Депутаты бюджет раскритиковали.

Для меня бюджет 2021 года и следующих двух — это бюджет потери самостоятельности и отсутствия перспектив. Мы идем навстречу Универсиаде, 300-летию Екатеринбурга. И при этом наш бюджет за три года теряет 7 млрд рублей. Это деньги инвестиционные, трансферты из вышестоящих бюджетов. Мы из города столичного превращаемся или уже скатились до города уездного, — заявил во время обсуждения депутат Дмитрий Сергин.

Однако в итоге документ приняли.

Позднее Александр Высокинский добавил, что изменения бюджета еще возможны.

Мы ведем переговоры по строительству развязки у «Калины», по 40-й и 41-й школам, , Макаровскому мосту, объектам Универсиады. Возможно увеличение финансирования этих объектов за счет трансфертов, — пояснил мэр.

Как писал DK.RU, сегодня же во втором и третьем чтении приняли бюджет Свердловской области. Дефицит составляет 40,6 млрд руб.