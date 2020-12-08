Свердловский министр финансов уходит в отставку

Заместитель губернатора Свердловской области — министр финансов региона Галина Кулаченко будет работать на своем посту до конца месяца, а после этого выйдет на пенсию.

Об уходе министра со своего поста cообщает издание Znak.com со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Официально в областном минфине информацию об отставке Галины Кулаченко пока не подтверждают. Также в правительстве области не говорят о возможных преемниках министра.

Галина Кулаченко родилась в 1960 г. Министр имеет три высших образования по следующим специальностям: финансы и кредит, экономика; юриспруденция; государственное управление финансами. В системе финансов Кулаченко проработала более тридцати лет, большую часть из них — в секторе государственного и муниципального управления. В 1998 г. она заняла пост заместителя главы Тюмени, позже стала директором департамента финансов и налоговой политики городской администрации. В 2007 г. Кулаченко ушла в коммерческую сферу: она возглавила компанию «РАСТАМ — бюджетные технологии», которая оказывала аудиторские и консалтинговые услуги.

На пост министра финансов Свердловской области Галину Кулаченко назначили в 2012 г.

Одной из основных заслуг возглавляемого ведомства Кулаченко считает то, мифину удалось наладить успешную работу с крупными налогоплательщиками.

На Среднем Урале крупным налогоплательщикам интереснее перераспределять налоги внутри группы так, чтобы платить в наш бюджет — именно благодаря тому, что мы научились выстраивать с ними конструктивные взаимоотношения. Мы не скрываем этого: в рамках законодательства мы можем заинтересовать их плодотворным сотрудничеством, например, помогая предприятию развивать социальную сферу на территории присутствия этого налогоплательщика, — рассказывала министр в интервью DK.RU.

В этом году из-за пандемии региональному финансовому ведомству было непросто. Бюджет области на 2021 г. оказался рекордным по дефициту, который оценивается в 40 млрд руб. 8 декабря документ утвердили депутаты во втором и третьем чтениях. Доходы области в 2021 г. составят 278,2 млрд руб., расходы — 318,8 млрд руб.