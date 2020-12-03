Бюджету Свердловской области добавили 19 млрд руб. На что направят эти деньги

Доходная часть регионального бюджета возросла за счет трансфертов из федерального бюджета. Об этом сообщила областной министр финансов Галина Кулаченко.

Проект регионального бюджета на 2021 год изменился после первого чтения. Ко второму и третьему чтению некоторые статьи расходов заметно увеличились.

В целом доходная часть увеличилась на 19 млрд руб. В первую очередь это произошло благодаря трасфертам из бюджета РФ. Но и внутри регионального бюджета мы где-то перераспределили средства, где-то добавили, — сообщила Галина Кулаченко на брифинге, посвященном проекту главного финансового документа области.

Министр привела несколько статей, суммы на которые выросли. Так, по ее словам, расходы на здравоохранение увеличат на 2,8 млрд руб. — до 90 млрд руб. На выплаты детям с 3 до 5 лет добавят 1 млрд руб. 620 млн руб. направят в формирование финансового резерва для борьбы с пандемией. «На федеральном уровне решено сохранить на будущий год все меры поддержки, которые действовали в 2020-м», — прокомментировала Галина Кулаченко и добавила, что запланированные цифры не сравнимы с суммами этого года: в 2020-м областной бюджет выделил 6 млрд руб. на борьбу с пандемией и ее последствия, еще 10 млрд руб. пришли из федеральной казны.

Около 200 млн руб. инвестируют в развитие туристического кластера «Гора Белая», еще 250 млн руб. выделят на его содержание. 161 млн руб. направят на газификацию области. Новый зал филармонии, согласно измененному документу, получит 80 млн руб. Предусмотрены деньги и на развитие второй очереди «Титановой долины» — площадка ОЭЗ «Уктус» получит 40 млн руб.

Это отдельное направление, которое предусматривает обслуживание кредитных ресурсов для того, чтобы развивалась вторая очередь, — заявила министр.

Несмотря на увеличение доходной части бюджета, он останется дефицитным. Как ранее писал DK.RU, в первоначальной версии документа дефицит составлял 40,6 млрд руб. После изменений показатель сократился на 10 млрд руб.: в новой версии доходная часть бюджета составит 278,2 млрд руб., расходная — 308,8 млрд руб.