Ток вам в голову. Как электростимуляция может модулировать мозг и спасать от болезней

Ученые активно работают над способами стимуляции мозга, в том числе при помощи электричества. Возможно, в будущем это будет спасать людей от депрессий и болезни Альцгеймера.

Ханна Филмер, исследовательница из Квинслендского университета, рассказала изданию Psyche о набравшей популярность технологии электростимуляции мозга. Заявлено, что она позволяет укрепить когнитивные способности. DK.RU выбрал из материала главное.

— Электростимуляция — это реальная медицинская процедура, и далеко не новая. Еще в 46 году нашей эры римский врач Скрибоний Ларг заявлял, что электрический скат помогает вылечить головные боли. В наши дни ученые используют метод, называемый транскраниальной электростимуляцией (tES) — включая наиболее распространенный его вариант, транскраниальную стимуляцию постоянным током (tDCS), — чтобы неинвазивно и безболезненно пропустить небольшой разряд электрического тока (примерно 1-2 мА) через мозг.

Современные исследователи рассматривают tES как медицинскую манипуляцию и как способ улучшения нормальных когнитивных способностей. Один из вариантов применения — среди пациентов с «минимальным» повреждением головного мозга. Электрический ток, направленный к лобной коре, может улучшить ее реакцию. Стимуляция этой области мозга также улучшает симптомы депрессии, независимо от того, сочетается ли она с когнитивно-поведенческой терапией или проводится сама по себе. Исследователи также начали применять стимуляцию при проблемах, связанных с возрастным снижением когнитивных способностей.

Можно подумать, что все эти разговоры о потенциальной пользе электрической стимуляции мозга уж слишком оптимистичны. И, конечно, есть веские причины, чтобы эти обещания оценивать сдержанно. Сегодня идет жесткая и неослабевающая критика этой идеи, в основном со стороны ученых, обеспокоенных недостатком научных данных и тем, что результаты этой терапии часто переоцениваются как при освещении в СМИ, так и в научном и медицинском контексте.

Критики утверждают, что мы не знаем, как стимуляция модулирует работу мозга — а если мы не можем понять механизм (механизмы), то как можно понять, что в реальности происходит, или добиться оптимальных результатов? Другие подчеркивают, что не все одинаково реагируют на стимуляцию мозга; одни люди реагируют хорошо (демонстрируя желаемый эффект), а у других не наблюдается никаких изменений, либо даже изменения в противоположном направлении.

И надо признать, что широта тех умственных процессов и поведения, которые, как утверждается, может улучшить стимуляция, ошеломляет. Здесь и творческие способности, и аппетит, и многозадачность, а также память, внимание, двигательные процессы, сенсорная обработка. Я понимаю, почему это выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Процитируем одну скептическую статью: «Возможно, сейчас самое время вспомнить предупреждение Карла Сагана о том, что «экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств»». Хотя есть некоторые свидетельства полезного воздействия tES, они часто преувеличиваются, особенно в СМИ. На самом деле многие эффекты, описанные в академической литературе, в лучшем случае предварительные и нуждаются в подтверждении.

Тем не менее, для оценки этих критических замечаний важен контекст. Многие медицинские и научные методы применяются несмотря на то, что механизм их действия не до конца понятен. Например, остается открытым вопрос, каким образом анестетик приводит пациента в бессознательное состояние, но это общепризнанный и важный компонент хирургической медицины. То, что мы не до конца понимаем, как электрическая стимуляция модулирует мозг — это недостаток, но он не делает методику бесполезной. На самом деле я бы сказала, что это делает исследования стимуляции, и особенно ее нейрофизиологических последствий, более важными.

Есть также основания для оптимизма. Стимуляция все чаще используется в сочетании с визуализацией головного мозга для изучения воздействия tES на различные области коры. Также изучаются оптимальные дозировки, чтобы разобраться, кто хорошо отреагирует на стимуляцию.

Мы прошли долгий путь от использования электрического ската для «лечения» головной боли. Многие новые области науки проходят начальную фазу, когда исследуются некие возможности, а затем требуется время для разработки и внедрения передовой практики.

Электрическая стимуляция мозга вряд ли станет панацеей, которая излечивает от всех болезней и превращает нас в суперработников. Я также считаю, что еще рано заниматься самолечением и экспериментировать с tES дома. Тем не менее, это захватывающее время для исследований, и наука быстро развивается.

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