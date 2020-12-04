Мэрия выставила на аукцион помещения. Так хотят поддержать малый и средний бизнес

Администрация Екатеринбурга проводит аукцион по аренде нежилых помещений из муниципального фонда. Претендовать могут только небольшие предприятия, для них стоимость начинается от 13,4 тыс. руб.

Мэрия выставила на аукцион 22 лота, пять из них могут арендовать только субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр таких компаний. Объекты, выставленные на торги, включены в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки МСБ.

Так, на аукцион выставлено помещение общей площадью 25,5 кв. м в доме на ул. Антона Валека, 12. Размер ежемесячного платежа за аренду стартует от 13,4 тыс. руб., шаг аукциона 670 руб.

Аренда встроенно-пристроенного помещения общей площадью 269,2 кв. м на ул. Крауля, д. 63, начинается от 109,3 тыс. руб., шаг аукциона 5465 руб. Нежилое встроенно-пристроенное помещение общей площадью 146,5 кв. м в доме на ул. Малышева, 1 можно получить за 27 тыс. руб. в месяц, шаг аукциона 1350 руб.

Аренда встроенного помещения общей площадью 57 кв. м в жилом доме в пер. Асбестовский, 7 стартует с 14,8 тыс. руб., шаг аукциона 740 руб.

Нежилое встроенно-пристроенное помещение общей площадью 60,8 кв. м на ул. Уральских рабочих, д. 55 предлагается арендовать со стартовой ценой 21,6 тыс. руб., шаг аукциона 1080 руб.

Кроме того, на аукцион выставлены помещения, у которых нет ограничений по размеру компании-арендатора. К примеру, мэрия предлагает арендовать 157,4 кв. м в доме-памятнике регионального значения «Дом .Х. Гофмейстера, середина XIX века» на ул. Малышева, 35. Начальная цена лота 131,7 тыс. руб., шаг аукциона 6585 руб.

Последний день приема заявок — 10 декабря, сам аукцион пройдет 17 декабря 2020 г.

Пандемия существенно перекроила планы бизнеса на развитие. Простои в работе, связанные с ограничительными мерами, изменения привычных схем общения с контрагентами и клиентами, общее экономическое падение — все это привело к сокращению компаний, работающих в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП). DK.RU подробно рассказывал, как в 2020 г. бизнес с одной стороны поддерживали, а с другой — подтапливали.