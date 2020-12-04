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Мэрия выставила на аукцион помещения. Так хотят поддержать малый и средний бизнес

Мэрия выставила на аукцион помещения. Так хотят поддержать малый и средний бизнес
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

Администрация Екатеринбурга проводит аукцион по аренде нежилых помещений из муниципального фонда. Претендовать могут только небольшие предприятия, для них стоимость начинается от 13,4 тыс. руб.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#АУКЦИОН#НОВОСТИ

Мэрия выставила на аукцион 22 лота, пять из них могут арендовать только субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр таких компаний. Объекты, выставленные на торги, включены в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки МСБ.

Так, на аукцион выставлено помещение общей площадью 25,5 кв. м в доме на ул. Антона Валека, 12. Размер ежемесячного платежа за аренду стартует от 13,4 тыс. руб., шаг аукциона 670 руб.

Аренда встроенно-пристроенного помещения общей площадью 269,2 кв. м на ул. Крауля, д. 63, начинается от 109,3 тыс. руб., шаг аукциона 5465 руб. Нежилое встроенно-пристроенное помещение общей площадью 146,5 кв. м в доме на ул. Малышева, 1 можно получить за 27 тыс. руб. в месяц, шаг аукциона 1350 руб.

Аренда встроенного помещения общей площадью 57 кв. м в жилом доме в пер. Асбестовский, 7 стартует с 14,8 тыс. руб., шаг аукциона 740 руб.

Нежилое встроенно-пристроенное помещение общей площадью 60,8 кв. м на ул. Уральских рабочих, д. 55 предлагается арендовать со стартовой ценой 21,6 тыс. руб., шаг аукциона 1080 руб.

Кроме того, на аукцион выставлены помещения, у которых нет ограничений по размеру компании-арендатора. К примеру, мэрия предлагает арендовать 157,4 кв. м в доме-памятнике регионального значения «Дом .Х. Гофмейстера, середина XIX века» на ул. Малышева, 35. Начальная цена лота 131,7 тыс. руб., шаг аукциона 6585 руб.

Последний день приема заявок — 10 декабря, сам аукцион пройдет 17 декабря 2020 г.

Пандемия существенно перекроила планы бизнеса на развитие. Простои в работе, связанные с ограничительными мерами, изменения привычных схем общения с контрагентами и клиентами, общее экономическое падение — все это привело к сокращению компаний, работающих в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП). DK.RU подробно рассказывал, как в 2020 г. бизнес с одной стороны поддерживали, а с другой — подтапливали. 

Автор: Анна Хлебникова
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