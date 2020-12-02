Массовая вакцинация от короновируса в Свердловской области начнется в январе 2021 г.

По словам заместителя губернатора Свердловской области, регион вышел на плато по количеству заболевших коронавирусом. На этом фоне обсуждаются послабления ограничений.

Массовая вакцинация населения от коронавируса начнется в январе следующего года, об этом на брифинге заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Он добавил, что всем желающим прививки поставят до марта 2021 г.

Замгубернатора также рассказал, что на Средний Урал пришла очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Эта партия предназначена для клинических испытаний, также вакцину могут получить медики, педагоги и сотрудники правоохранительных органов.

Также Павел Креков анонсировал выход с дистанционного обучения школьников с 6 по 8 класс, а также учеников 10 классов:

Сведения Роспотребнадзора говорят о том, что количество детей с коронавирусом крайне незначительно. И серьезной разницы между теми, кто учится на дистанте, и теми, кто ходит в школу, в проценте заболевших мы не наблюдаем. Мы отслеживаем ситуацию ежедневно и в четверг оценим заболеваемость в школах. Сейчас не будем бежать впереди паровоза, но окончательное решение примем к пятнице.

К послаблению режима власти готовятся на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе. Павел Креков заявил, что Свердловская область вышла на плато:

Эпидситуация с коронавирусом стабилизировалась. Мы вышли на плато. Другое дело, что оно высокое. Это та ситуация, когда мы можем либо продолжать идти в позитивную сторону или, к сожалению, тенденция может измениться.

Как пишет JustMedia.ru, в Свердловской области за сутки выявили 370 новых случаев коронавируса. 197 из них в Екатеринбурге. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 47 063 человека.

Состояние 575 госпитализированных оценивается как тяжелое, 332 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 221 — на аппаратах ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число умерших — 1 047.