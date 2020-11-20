На туристический маршрут от перевала Дятлова выделят 3 млн рублей

Ростуризм выделит грант на обустройство туристского маршрута по Уральским горам от перевала Дятлова до одного из семи чудес России — плато Маньпупунер в Республике Коми.

Туроператор «Северный Урал» выиграл грант Ростуризма на развитие внутреннего туризма в размере порядка 3 млн руб. Как сообщает пресс-служба министерства культуры Республики Коми, за счет средств гранта в 2021 г. планируется установить три горных модуля и обустроить туристский маршрут по Уральским горам от перевала Дятлова до одного из семи чудес России — плато Маньпупунер в Республике Коми. Каждый модуль будет оснащен системой снабжения электроэнергии, которая позволяет при необходимости послать сигнал SOS.

До конца года туроператор заключит соглашение с Ростуризмом на получение гранта, после чего на сайте конкурса будет сформирована личная страница проекта: на ней будут размещаться фотоотчеты, отзывы и другая информация о ходе реализации, доступная всем желающим, — сообщает пресс-служба минкульта.

Напомним, перевал был назван в память о туристической группе, погибшей там зимой 1959 г. Группа из девяти туристов под руководством пятикурсника радиотехнического факультета Уральского политехнического института (УПИ) Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход по горам 23 января 1959 г. К 12 февраля они должны были выйти на связь, но в конечной точке маршрута так и не появились. Отправленная за ними поисковая группа обнаружила на склоне горы Холатчахль лишь разрезанную изнутри палатку и трупы, причем часть тел удалось найти лишь весной, когда стаял снег. Уровень радиации на одежде оказался повышенным. Следователи предположили, что в трагедии виновата лавина, впоследствии в ней обвиняли диких зверей, беглых заключенных из окрестных колоний, солдат, принявших туристов за беглых заключенных, местных жителей из племени манси, для которых Холатчахль имеет ритуальное значение, военных, якобы испытывавших в отдаленной местности какое-то новое оружие, и даже космических пришельцев. О гибели группы Дятлова было написано несколько исследований и снято несколько документальных фильмов, как в России, так и за рубежом. В 2013 г. вышел фильм голливудского режиссера Ренни Харлина «Тайна перевала Дятлова».

В ноябре 2020 г. канал «ТНТ» начал показ сериала «Перевал Дятлова». Еще до выхода он вызвал недовольство родственников погибших туристов. Татьяна Перминова, родная сестра Игоря Дятлова, планировала судиться с каналом. Но после просмотра первых серий не увидела в них «ничего такого уж оскорбительного», рассказал Znak.com ее адвокат Евгений Черноусов. По его словам, Татьяна Перминова отказалась подавать иск и готова подписать соглашение о том, что не против проката.