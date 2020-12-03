Скачка в следующем году не хватит: когда реальные доходы россиян вернутся к росту?

Реальные доходы граждан сейчас остаются ниже, чем в 2013 г., их рост может ускориться только с 2023-2024 г., за счет увеличения реальных зарплат. Стагнация увеличивает риски недовольства у людей.

Реальные доходы россиян после провала в коронакризис будут восстанавливаться долго, пишет РБК со ссылкой на обзор главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. По ее оценкам, в следующем году доходы вырастут в лучшем случае на 2% после спада на 5% по итогам 2020 г. Это пессимистичнее официального прогноза Минэка: по его оценкам, в этом году падение реальных доходов составит 3%, в следующем году они покажут рост в 5%, а затем будут расти на 2,4–2,5%.

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Впрочем, даже при росте реальных доходов на 2% в 2021 г. они все равно будут ниже уровня 2013 г. на 10%, прогнозирует главный экономист Альфа-банка. В 2021 г. произойдет небольшой отскок, но затем велик риск стагнации уровня доходов — предпосылок для их быстрого восстановления нет, предупреждает директор института «Центр развития» НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова.

На восстановлении реальных доходов россиян в 2021 г. будет негативно сказываться подавленная экономическая активность, урезание бюджетных расходов, сложная экономическая ситуация в регионах, на которые приходится значительная доля соцрасходов, перечисляет Акиндинова. Затяжная стагнация доходов при высоком уровне неравенства создает риски снижения доверия к государству и роста недовольства среди граждан, отмечает экономист.

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По оценкам руководителя направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрия Белоусова, провал этого года будет перекрыт только к концу 2022 г. Он рассчитывает, что с 2023 г. вероятно ускорение роста реальных зарплат, которые прежде всего определяют реальные располагаемые доходы граждан — это возможно за счет возвращения кадрового дефицита на рынке труда и первых результатов нацпроекта по повышению производительности труда. В таком случае реальные доходы вырастут на 3,5% в 2024 г.

В последние годы оказывается в выигрыше и бизнес, который ориентируется на низкие доходы граждан. Так, сеть Fix Price, продающая дешевые товары, за 9 месяцев 2020 г. увеличила выручку на 16% и рассматривает возможность провести IPO в Лондоне или Москве по оценке примерно в $6 млрд.

Крупнейшие ритейлеры запускают собственные дискаунтеры, упор в которых сделан на ограниченный ассортимент и собственные бренды. Так, X5 Retail Group недавно запустила сеть «Чижик», а «Магнит» — сеть «Моя цена». X5 верит в сегмент дискаунтеров — «ситуация в стране будет только ухудшаться», говорит исполнительный директор компании Игорь Шехтерман.