Депутаты приняли бюджет Свердловской области с дефицитом 40,6 млрд руб.

Законопроект об областном бюджете на 2021 год и плановый период принят депутатами Заксобрания Свердловской области в первом чтении. Среди приоритетов — здравоохранение, нацпроекты и Универсиада.

Доходы регионального бюджета запланированы в объеме 259,1 млрд руб., расходы — 299,7 млрд руб.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, ключевые приоритеты бюджетной политики — это выполнение социальных обязательств, расходы на здравоохранение, реализация национальных проектов, подготовка к летней Универсиаде 2023 г.

На «бюджет развития» в 2021 г. заложено свыше 39,3 млрд руб. Это средства на газификацию, строительство инфраструктурных объектов, поддержку предпринимательства, ремонт дорог, благоустройство и другие мероприятия. На соцполитику в 2021 г. предусмотрено 81,2 млрд руб., на здравоохранение — 26,2 млрд руб. (без учета части федеральных средств). Плановый дефицит в 2021 г. составит 40,6 млрд руб. В дальнейшем прогнозируется снижение до 10,5 млрд руб. в 2022 г.

За принятие бюджета в первом чтении проголосовало 36 депутатов, против проголосовал глава фракции КПРФ Александр Ивачев. Он предложил полностью отказаться от финансирования Универсиады, но не встретил поддержки коллег. Теперь будут проходить согласительные комиссии по бюджету.