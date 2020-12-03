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«Хотите в 40 поменять сферу и пойти в модную профессию? Вы рехнетесь и все потеряете»

«Хотите в 40 поменять сферу и пойти в модную профессию? Вы рехнетесь и все потеряете»
Иллюстрация: pixabay.com

«Бросайте старые крепкие профессии, они все равно умрут, и вперед, на баррикады каких-то безумно новых профессий, которые пока живут в головах только футурологов? Это хайп, который задолбал!».

#КАРЬЕРА#ЛАЙФХАКИ

Алена Владимирская, основатель «Лаборатории карьеры Алены Владимирской», карьерный консультант, пишет:

— Сейчас я адски хайпану и огребу за это, конечно. Но давайте я таки скажу.

Только что вернулась с баттла по набившей оскомину теме: «Какие профессии умрут в будущем и как нам себя спасти?».

Так вот. Задолбалась отвечать на этот вопрос постоянно и поэтому скажу всем и сразу.

Если вам за 40 и смена профессии — не искреннее желание (устал от прежней профессии так, что аж тошнит), то полностью обнуляться и менять профессию крайне не рекомендую.

Потому что вам придется начинать все с нуля, конкурируя с 19-летними. Это очень психологически сложно. Плюс вы похороните все, что честно нарабатывали (опыт и связи) за 15-20 лет (что обидно и неправильно). Плюс денег будет много меньше (что хреново, но терпеть можно).  Но вот что сложнее всего терпеть — вы перейдете на много грейдов ниже и будете начинать с ученичества, тупо выполняя поручения людей, чаще всего менее опытных, чем вы. От этого реально с ума сойти можно (я видела сотни таких примеров как карьерный консультант).

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Значительно проще и вернее актуализировать свою текущую профессию так, чтобы стать востребованным. Тут есть два варианта:

— либо прокачать знания в своей профессии так, чтобы стать востребованным (усиление экспертности плюс осовременивание);

— либо найти профессию совсем рядом, где ваши текущие знания, опыт и связи актуальны.

Поэтому хайповые современные курсы «Стань программистом с нуля за 30 дней» вам, вероятнее всего, не подходят.

А подходят крепкие, возможно немножко в форме подачи и позиционировании «ламповые», но грамотно поставленные и практикой выверенные профессиональные прокачки с вашего уровня до следующего уровня в профессии.

Поэтому если вы сами, или ваши родители, или ваши близкие стоят перед задачей «Что делать с текущей профессией» (нет работы по специальности, устал от текущей совсем, в ней очень мало денег), то дальше делаем так:

— понимаем, по какому варианту двигаемся: прокачка текущей профессии или переход в близкую;

— понимаем, какие знания и навыки нужно прокачать;

— и дальше (только не орите) идем не на в супермодные диджитал-курсы, а к крепкому, зарекомендовавшему и выверенному годами, очень реально прокачивающему спеиалисту. Там, может, не будет так модно и молодежно, но вас реально прокачают до следующего уровня нормальными методиками (не в варианте «А теперь учись сам или учись в паре с таким же»). Нормальный методист вас просто потащит через базу знаний и практических кейсов.

Идеальное решение, которое поможет подготовится к будущему нормальному белому воротничку, не мечтающему стать Илоном Маском, а желающему честно делать свою работу и быть в профессии уважаемым: бухгалтеру, экономисту, юристу, программисту 1С, разработчику, может быть, не самых модных, но самых востребованных бизнесом языков программирования, руководителю группы продаж и так далее.

Пы сы. Этот пост был спонсирован моим гневом и яростью от бесконечного хайпа: «Бросайте все старые крепкие профессии, они все равно умрут, и вперед, на баррикады каких-то безумно новых профессий, которые пока живут в головах только футурологов и маркетологов модных образовательных проектов». Ибо задолбало!

Ранее на DK.RU: Итоги года: ни повышения, ни новых проектов. Что делать, если карьера встала

Автор: Александра Клименко
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