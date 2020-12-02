В деле УГМК. Недостроенную гостиницу «Дели» выкупили с огромным дисконтом

В громких спорах вокруг недостроенной гостиницы в центре Екатеринбурга поставлена точка. У здания появился новый собственник. Сумма сделки оказалась на полмиллиарда ниже, чем планировалось.

У недостроенной гостиницы «Дели» сменился собственник. Об этом стало известно из материалов суда.

Как ранее рассказывал DK.RU, МУГИСО подало иск к ТД «Мегаполис», который выступает владельцем здания. Министерство через суд требовало изъять у собственника один из самых известных в городе недостроев. На очередном заседании стороны пришли к мировому соглашению.

Согласно тексту документа, совместное предприятие правительства Свердловской области и УГМК — АО «Ледовая арена» — заплатила ТД «Мегаполис» 240 млн руб. и стала новым собственником здания.

Инвестор АО «Ледовая арена» представил справку и бухгалтерский баланс, согласно которому сделка для общества не является крупной или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность … Инвестор принял обязательства добровольно уплатить в счет приобретения объекта 200 млн руб. без учета НДС, кроме того, НДС по ставке 20% в размере 40 млн руб., то есть всего 240 млн руб., — сказано в материалах дела.

В этом же соглашении сказано, что ТД «Мегаполис» направит полученные средства на погашение долгов перед кредиторами.

Как рассказывал DK.RU, в октябре 2019 г. незавершенный объект строительства площадью 26 тыс. кв. м выставили на продажу за 700 млн руб. Владелец ТД «Мегаполис» Сергей Флеганов рассказывал, что данная цена является рыночной:

700 млн руб. за объект — адекватная цена. По просьбе одного из потенциальных покупателей мы делали официальную оценку в специализированной структуре, она составила 1,2 млрд руб. за весь объект. В материалах судебного дела сказано, что стоимость объекта в размере 200 млн руб. определена на основании отчета об оценке, является окончательной и не подлежит изменению или пересмотру.

Кроме того, в заключении суда также имеется информация о спорах вокруг земельного участка.

Как сообщал DK.RU, земельный участок, на котором находится здание, находится в аренде, срок которой истекает в 2020 г. Глава города Александр Высокинский ранее заявлял, что после того, как закончится срок аренды, мэрия через суд будет изымать участок.

Инвестор уведомлен о существующих спорах в отношении объекта и земельного участка, указанных в настоящем соглашении. Исход таких споров не является основанием для пересмотра (изменения) условий настоящего соглашения.

О том, что администрация Екатеринбурга начала переговоры о сносе недостроенной гостиницы «Дели» с ее владельцем, стало известно еще в феврале 2019 г. Как сообщал DK.RU, ликвидация здания вошла в план проектов, которые городские власти планируют реализовать к 300-летнему юбилею Екатеринбурга в 2023 г.