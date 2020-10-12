Свердловские власти хотят изъять у владельца известный долгострой

Свердловское Министерство по управлению госимуществом подало иск в Свердловский арбитражный суд об изъятии недостроенной гостиницы «Дели» путем продажи с публичных торгов. Здание находится на ул. Куйбышева, 36 в Екатеринбурге. Ответчиком выступает торгово-деловой центр «Мегаполис» (контролирует Сергей Флеганов).

По информации, содержащейся в картотеке дел, исковое заявление подано 3 августа 2020 г., принято к производству 7 августа, заседание состоится 20 октября.

Напомним, как писал DK.RU, здание гостиницы площадью 26,4 тыс. кв. м начала строить еще в 1995 г. российско-индийская компания «Екатеринбург-Дели», однако через два года она прекратила работы. К тому моменту был возведен только кирпичный остов здания. Позднее его выкупил бизнесмен Сергей Флеганов. В 2013 г. он заявлял, что готов финансировать достройку объекта, но с профилем здания долго не могли определиться. Мэрия настаивала на строительстве большого отеля, который должен был помочь решить все вопросы с размещением гостей во время чемпионата мира по футболу в 2018 г. Однако инвестор хотел построить торгово-деловой центр, который планировалось сдать к августу 2017 г. Стройка ненадолго возобновлялась, но затем снова остановилась.

О том, что администрация Екатеринбурга вновь начала переговоры о сносе недостроенной гостиницы «Дели» с ее владельцем, стало известно еще в феврале 2019 г. Как сообщал DK.RU, ликвидация здания вошла в план проектов, которые городские власти планируют реализовать к 300-летнему юбилею Екатеринбурга в 2023 г. При этом позже стало известно, что переговоры мэрии с предпринимателем ни к чему не привели. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отмечал, что собственник готов отказаться от прав на гостиницу за 1 млрд руб., однако для города эти расходы неподъемны.

Сергей Флеганов выставлял долгострой на продажу за 700 млн руб., но затем снял объявление на время поиска компромисса с мэрией. Александр Высокинский заявлял, что в 2020 г. закончится срок аренды участка под недостроем, после этого мэрия через суд будет изымать участок и договариваться о компенсации с собственником, рассказывал DK.RU.