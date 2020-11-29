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Проверять, где живут и подрабатывают пенсионеры России, в 2021 году ПФР не станет

Проверять, где живут и подрабатывают пенсионеры России, в 2021 году ПФР не станет
Иллюстрация: pixabay.com

Устанавливать возможные места подработки пенсионеров в 2021 году никто не будет, заявил представитель Госдумы. Ранее появились сведения, что Пенсионный фонд может начать «аудит».

#ЭКОНОМИКА#НОВОСТИ

В Госдуме заявили, что в 2021 году российских пенсионеров не станут дополнительно проверять на наличие дополнительных доходов.

Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев рассказал, что Пенсионный фонд России в 2021 году продолжит работу в обычном режиме, никаких проверок пенсионеров на наличие дополнительных доходов не планируется. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась  информация со ссылкой на доцента РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец о том, что в следующем году ПФР проверит пенсионеров на предмет наличия дополнительных доходов, а также место жительства у тех, кто проживает за границей или получает «северные выплаты».

Естественно, что эта новость вызвала у нас обеспокоенность и удивление. Мы сегодня запросили Пенсионный фонд и Министерство труда. Я разговаривал и с [главой ПФР Максимом] Топилиным, и с [замглавы Минтруда Андреем] Пудовым на эту тему. Нас заверили, что никаких таких фронтальных проверок не планировалось и не планируется. Пенсионный фонд как работал, работает сейчас, так и будет работать в обычном режиме в 2021 году, — сказал Исаев.

Новость о дополнительных проверках он назвал «более чем странной информацией». Также Исаев напомнил, что страховая пенсия в России не зависит от имущества и доходов граждан. Ее размер определяют страховой стаж и размер взносов в рабочие годы.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы пенсии по инвалидности назначались без подтверждения соответствующей ситуации со стороны граждан, а автоматически после получения Пенсионным фондом информации от медико-социальной экспертизы», — подчеркнул Исаев.

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Автор: Александра Клименко
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