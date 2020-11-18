Придется раскошелиться. В Екатеринбурге вырастут налоги для владельцев элитных квартир

Платить по-новому придется уже с 2021 г. На жилье дороже 7 млн руб. ставку подняли в два раза. Ранее в регионе прошла кадастровая переоценка жилой недвижимости.

Власти Екатеринбурга планируют повысить ставку налога на имущество физических лиц для владельцев дорогой недвижимости, об этом говорится в проекте решения гордумы, который опубликован на официальном сайте.

Например, ставку налога на квартиры с кадастровой стоимостью выше 7 млн руб. планируется увеличить с 0,1% до 0,2%.

Ставка налога на недвижимость дороже 300 млн руб. составит 2%.

Для гаражей, машиномест, а также хозяйственных построек, площадь которых не превышает 50 кв. м, предлагается установить ставку в 0,1%.

Для объектов незавершенного строительства (если речь идет о жилом доме и единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом), ставка составит 0,3% от кадастровой стоимости недвижимости.

Напомним, что во время обсуждения прогрессивной шкалы налогообложения для физлиц депутаты долго не могли прийти к общему мнению. Изначально для квартир стоимостью от 4 до 6 млн руб. предлагалась ставка 0,25%. Для квартир от 3 до 4 млн руб. — 0,2%. Однако в итоге решено было сделать единую ставку для недвижимости стоимостью до 7 млн руб.

Как писал DK.RU, в регионе изменится налог на имущество физлиц и организаций — новые правила заработают уже с 1 января 2020 г. Елена Топал, замглавы областного Центра кадастровой оценки, поясняла: переоценка прошла в рамках всероссийского перехода к новой системе налогообложения от кадастровой стоимости и завершилась в августе. Всего было оценено более 3,2 млн объектов. Совокупно по Свердловской области кадастровая стоимость зданий увеличилась на 4,85%. При этом стоимость жилых помещений выросла почти на 30%, нежилых — на 80%.